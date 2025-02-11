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美民調：7成認川普兌現競選支票

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

九日公布的美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）與英國民調機構輿觀最新民調顯示，回任即將滿一個月的總統川普，施政滿意度為過半的五成三。

另據該民調結果，川普的不滿意度也有近半數的四成七。不過達七成受訪者同意他正兌現競選支票，三成認為他有違競選承諾。ＣＢＳ分析，川普第二任之初，施政表現獲多數美國民眾給予正面多於負面的評價。

但六成六受訪者也認為，川普政府對降低物價做得不夠，卅成一認為「做得剛好」。對外國課高關稅的政策，近七成五同意將造成美國物價進一步上漲。而ＣＢＳ分析，高通膨正是川普去年當選的關鍵因素。

此次受訪者最常形容川普的四個字彙是強硬（tough）、精力充沛、專注及有效，分別為百分之六十九、六十三、六十及五十八。

該民調顯示絕大多數共和黨員和川普支持者均認為，川普對驅逐非法移民以及停止「多元、公平與包容」（ＤＥＩ）計畫的做法，皆「做出足夠的努力」；其中驅逐非法移民的政策獲五成九受訪者支持，派軍隊開赴美墨邊境的政策獲六成四認可。對川普建大型拘留中心關押被捕後等待遣返的非法移民政策，則有四成八受訪者支持，五成二反對。

對川普處理以哈衝突，五成四受訪者肯定，四成六不肯定。對他所提的美國接管加薩構想，僅一成三認為是好主意，四成七覺得是「餿主意」，四成則選「不確定／看情況」。該民調自五至七日實施，調查二千一百七十五名美國選民。

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