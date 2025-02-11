川普：想買下加薩 中東可助重建

美國總統川普九日表明想買下加薩走廊，並可能讓中東國家協助重建。對此，美國盟邦德國及土耳其領袖隨即反對，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的加薩領袖哈雅十日也說，西方、美國和川普對加薩的計畫注定失敗。

川普九日搭空軍一號赴路易斯安那州紐奧良，觀戰職業美式足球聯盟（ＮＦＬ）年度冠軍戰超級盃途中，向隨行記者說，「我致力購買與擁有加薩。至於重建它，我們（美國）可能將其中部分交給中東國家負責。在我們的支持及主導下，其他人也可以這麼做（即參與重建工作）。但我們設法擁有並接管它，同時確保哈瑪斯不會捲土重來」。

川普還說，即便哈瑪斯回來，加薩也將成為一片廢墟，將徹底拆除。他並稱，就准許部分巴勒斯坦難民到美國持開放態度，但會依個案考慮。

「阿拉伯國家會同意收容巴人」

川普另堅稱，在和他談過後，阿拉伯國家就將同意收容二百卅萬名加薩巴人，而且「要是這些巴人有的選，他們將離開加薩」。川普聲稱，「若我們可以在更安全的區域給他們一個家，他們才不想回加薩。他們正談論重返加薩的唯一原因，是他們沒有可選擇的。當他們有選擇時，就不會想回加薩」。

對川普一月廿日就任後提出的「清空」加薩及「接管」加薩構想，國際間除了以色列對此持「開放態度」，其總理內唐亞胡九日更在內閣會議盛讚這是「革命性、創意十足的遠見」，其他國家和聯合國多表態反對。

最新反應是美國的北約（ＮＡＴＯ）盟友德國與土耳其，德國總理蕭茲以及有望在廿三日聯邦議院大選後成為總理的基民黨領袖梅爾茨九日同台辯論時，均認同川普的接管加薩計畫是醜聞，還有遷徙巴人的行為違反國際法。

土耳其總統厄多安九日也明言，沒人有權將巴人逐出他們世居約達數千年的永久家園，並表態認為加薩、約旦河西岸與東耶路撒冷皆屬於巴人；美國新政府在猶太復國主義（以色列）領袖施壓下提出的加薩方案，沒什麼好討論的。哈瑪斯政治局成員哈雅十日在伊朗德黑蘭矢言，「我們將挫敗（川普）他們」。

以色列總統赫佐格九日接受美國福斯新聞訪問時則說，川普將和阿拉伯的主要國家領袖會面，包括約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西或沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德。赫佐格說，「這些都是必須聆聽（他們意見）的夥伴；看看我們如何替未來建立永續的計畫」。

埃及月底急開阿拉伯峰會

埃及宣布廿七日將緊急召開阿拉伯峰會，以商討加薩最新和「危險」的發展。埃及「十月六日大學」教授法魯克對中央社分析，川普的構想不僅危及埃及國安，更暴露美國以重建之名、行強占之實的侵犯及殖民本質。

川普九日還在空軍一號提到，在目睹最近獲釋的以色列人質如此瘦弱、身體狀況糟透了，看來像二戰時納粹德國對猶太人大屠殺的倖存者後，對一月十九日生效的以哈停火協議正喪失耐性，「不知道我們還能忍受多久」。