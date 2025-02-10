川普揚言買下加薩 俄羅斯克里姆林宮回應了
英國天空新聞報導，美國總統川普近期提議接管加薩引起各方議論，俄羅斯克里姆林宮則表示，發表評論前希望聽見更多計畫相關細節。
克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「如果談論的是個有條理行動計畫，那麼等待詳細資訊公布是值得的。我們談的是住在當地的近120萬名巴勒斯坦人，這可能是主要議題」。
佩斯科夫說：「這些人得到聯合國安理會相關決議提出的兩國方案承諾，諸如此類。還有很多類似問題。我們還不知道（川普計畫）相關細節，需要耐心等待。」
川普的提議引起國際間軒然大波，連川普的許多顧問都感到震驚。聯合國秘書長古特瑞斯5日提醒，勿對巴勒斯坦人進行種族清洗，並重申以「兩國方案」解決以巴衝突。
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