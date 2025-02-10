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讚陸「教育好」登熱搜！川普盼花少錢有更好教育 陸網嗨：美國現在要學我們

香港01／ 撰文／朱加樟
美國總統川普（Donald Trump）7日（上周五）表示，希望讓美國能花更少的錢，擁有更好的教育，並提及中國在教育方面「做得很好」。美聯社
美國總統川普（Donald Trump）7日（上周五）表示，希望讓美國能花更少的錢，擁有更好的教育，並提及中國在教育方面「做得很好」。美聯社

美國總統川普（Donald Trump）7日（上周五）表示，希望讓美國能花更少的錢，擁有更好的教育，並提及中國在教育方面「做得很好」。相關新聞於10日（周一）登上微博熱搜，引發大陸網友熱議，有網友甚至稱「美國現在要學我們的辦事效率」。

美國19名民主黨籍的州檢察長7日聯合控告川普，試圖阻止馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE）進入存有大量美國人民個人資料的財政部支付系統。由於DOGE也試圖關閉教育部，民主黨人擔心教育部掌管的學生貸款系統也落入DOGE團隊之手。

加州聯邦眾議員高野（Mark Takano）等多名議員7日前往聯邦教育部，要求與高層官員會面，但被拒絕進入。高野聲稱川普試圖關閉教育部，表示「我們在此提醒，他沒有這樣的權力」。

針對記者對相關事件的提問，川普7日表示，希望美國擁有良好的教育，中國在教育方面就做得很好。他提到，在40個國家的教育排名中，美國的教育倒數第一，但是人均教育成本卻排名第一。他希望能花費更少的錢，擁有更好的教育。

大陸網友熱議：「真是等到了別人羡慕我們教育的時候」、「以前都說我們教育死讀書，只會做題，不如美國靈活。現在來看，我們是扎實」、「都是我看你好，你看我好的了」、「美國現在要學我們的辦事效率」、「你們看不起的，往往是最有效的。從來沒有快樂教育，教育本來就不是快樂開心的」、「人家是商人，說的是教育成本少做的好，並沒有說教育出來的人很優秀」。

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文章授權轉載自《香港01》

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