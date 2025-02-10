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川普關稅動作連發投資人觀望 亞股多收黑

中央社／ 香港10日綜合外電報導
亞洲股市今天多收黑，主因美國總統川普擴大貿易戰，不但宣布對鋼鋁進口加徵高額關稅，還揚言對他國祭出對等關稅。 （聯合報系資料庫）
亞洲股市今天多收黑，主因美國總統川普擴大貿易戰，不但宣布對鋼鋁進口加徵高額關稅，還揚言對他國祭出對等關稅。 （聯合報系資料庫）

亞洲股市今天多收黑，主因美國總統川普擴大貿易戰，不但宣布對鋼鋁進口加徵高額關稅，還揚言對他國祭出對等關稅。

川普重返白宮後再度端出強硬的貿易政策。他於上週宣布針對中國進口商品加徵關稅，同時與鄰國加拿大和墨西哥達成協議，延後實施關稅。

川普的關稅舉措已導致外界對全球經濟疑慮升高，並對近來市場漲勢帶來影響。

川普9日宣布將在現有金屬關稅上，另對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%新關稅。他還預告將課徵「對等關稅」，以使本國的關稅與其他國家對美國產品徵收的稅率相符，相關細節預計本月11日或12日公布。

亞股今天多收跌。雪梨、首爾、馬尼拉、曼谷、雅加達、威靈頓和台北股市皆收低。

香港和上海股市則在中國科技股漲勢帶動下延續上週的漲勢；新加坡和東京股市也微幅收高。

川普 美國 馬尼拉

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