影／川普定2月9日為美國灣日！特別選飛越「舊墨西哥灣」時公告

美國總統川普1月20日就職首日便簽發行政命令,將「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)更名為「美國灣」(Gulf of America)。本月10日川普又宣布,正式將2月9日訂為「美國灣日」(Gulf of America Day),紀念這個重大時刻。

紐約郵報報導,川普9日乘坐空軍一號飛越「舊墨西哥灣」期間,簽署這項公告指出:「今天我很榮幸將2025年2月9日定為第一個美國灣日。以前被稱為墨西哥灣的地區,一直是促進美國蓬勃發展的必要資產,也是美國不可磨滅的一部份」。他還特地讓機組人員通知空軍一號正在飛越美國灣。

川普透過公告呼籲美國政府官員和全體人民,「以適當計畫、儀式和活動紀念這一天」。

美國內政部1月25日表示,已經正式將墨西哥灣改為美國灣。隨後Google Maps表示,待美國地理名稱系統正式更新將比照辦理。