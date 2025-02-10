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影／川普定2月9日為美國灣日！特別選飛越「舊墨西哥灣」時公告

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）9日在空軍一號簽署公告，將2月9日訂為「美國灣日」。美聯社
美國總統川普（右）9日在空軍一號簽署公告，將2月9日訂為「美國灣日」。美聯社

美國總統川普1月20日就職首日便簽發行政命令，將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。本月10日川普又宣布，正式將2月9日訂為「美國灣日」（Gulf of America Day），紀念這個重大時刻。

紐約郵報報導，川普9日乘坐空軍一號飛越「舊墨西哥灣」期間，簽署這項公告指出：「今天我很榮幸將2025年2月9日定為第一個美國灣日。以前被稱為墨西哥灣的地區，一直是促進美國蓬勃發展的必要資產，也是美國不可磨滅的一部份」。他還特地讓機組人員通知空軍一號正在飛越美國灣。

川普透過公告呼籲美國政府官員和全體人民，「以適當計畫、儀式和活動紀念這一天」。

美國內政部1月25日表示，已經正式將墨西哥灣改為美國灣。隨後Google Maps表示，待美國地理名稱系統正式更新將比照辦理。

墨西哥 川普 美國

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