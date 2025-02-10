想併吞加拿大成第51州？川普：是認真的

美國總統川普9日在福斯新聞的美世足球超級杯賽前訪談中，表態將加拿大併吞為美國第51州的想法「是認真的」。加拿大總統杜魯多最近也暗示過此事。

美聯社報導，當主持人拜爾問到談論併吞加拿大時是否「真的想這麼做」，川普回答：「是的沒錯，這是認真的。」

川普認為加拿大如果成為第51州將會更加繁榮，因為美國每年在加拿大損失2000億美元（約新台幣6.4兆元）。他說：「我不會讓這種情況繼續發生，」並質疑，「為什麼我們每年要支付2000億美元，這基本上等於是在補貼加拿大？」

不過美聯社指出，美國事實上沒有「補貼」加拿大。美國從加拿大進口石油等大宗商品，近年來商品貿易逆差已經擴大到720億美元（約新台幣2.3兆元），這主要反映了美國從加拿大進口能源的情況。

另外，杜魯多7日在與商界和勞工領袖的閉門會議表示，川普說要讓加拿大成為第51州是「真話」，這與他想獲得加拿大天然資源有關。

美聯社引述加拿大公共廣播公司（CBC），「川普心目中最簡單的方法就是吸收我們的國家，這是一件真實的事情，」杜魯多說從與川普的對話中可以知道，「他們非常清楚我們擁有的資源，他們非常希望能從中受益」。