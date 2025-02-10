川普：馬斯克將幫助揭露數以千億美元計政府弊端

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普在今天播出的訪談中表示，億萬富豪馬斯克將會幫助找出聯邦機構「數以千億美元計的弊端」。川普延攬馬斯克操刀整肅美國政府機構。

法新社報導，川普在福斯新聞頻道（Fox News）定於職業美式足球聯盟NFL超級盃之前播出的訪談中說，美國人民「希望我找出」浪費，認為馬斯克（Elon Musk）在根除不必要開支方面「幫助很大」。

福斯新聞頻道今天播出訪談節錄，川普說：「我們將找出數十億、數千億美元的舞弊和濫用。就是，人民為了這件事而選我。」

重返白宮才要滿3週的川普已經為了削減聯邦支出而發布一系列行政命令。他欽點太空探索科技公司（ SpaceX）和電動車大廠特斯拉汽車公司（Tesla）老闆馬斯克主掌所謂政府效率部（Department of Government Efficiency）來推動相關工作。

馬斯克已經採取行動要關閉美國國際開發總署（USAID）、裁減數以千計聯邦政府員工，聯邦法官則介入暫停相關裁員計畫執行。

川普在訪談中還表示，約莫明天，他就會命令馬斯克對教育部開刀。

川普說，「然後我會轉向軍隊」，重申檢討五角大廈開支的要求。美國國防部當前年度預算約達8500億美元。

在被問到是否信任馬斯克會公平地根除浪費性開支時，川普堅稱馬斯克和他的事業不會因為這位富裕企業家主掌政府效率部而得到好處。

川普說：「他什麼都不會獲得。」

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