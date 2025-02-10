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馬斯克無意TikTok 留給3巨頭搶

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

特斯拉執行長兼社群媒體Ｘ老闆馬斯克表態無意收購短影音平台TikTok美國總統川普則在自家社群稱對TikTok「非常感興趣」；華爾街日報引述知情人士指出，甲骨文、亞馬遜和微軟都表達接手意願。

美國有線電視新聞網（CNN）引述德國媒體The WELT Group報導，馬斯克一月廿八日以視訊方式出席一項峰會透露，並未出價收購TikTok。

馬斯克說：「我沒有任何如果擁有TikTok想要做的計畫。」他表示並未使用TikTok，也不熟悉這款應用程式的介面。

川普無論公開或幕後，都是決定TikTok命運的核心人物。他最近在社群媒體發文說：「對TikTok有很大的興趣！這對中國和所有關心這件事的人來說是好事。」

華爾街日報引述知情人士透露，包括甲骨文、亞馬遜和微軟在內的多家公司已私下表示，有興趣參與TikTok或其美國業務的交易。與此同時，TikTok及其支持者正在推動一項解決方案，可能會放棄出售，轉而恢復該公司所稱的封鎖美國用戶資料計畫。

上周，TikTok執行長周受資會見白宮高級官員，並提出與美國投資者成立合資企業。知情人士透露，新公司總部將設在美國，負責監督數據安全。管理高層也將以美國為總部，董事會成員多數將是美國人。投資者是否包括美國政府本身，仍是一個懸而未決的問題。川普已任命副總統范斯負責監督談判。

TikTok 美國 馬斯克

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