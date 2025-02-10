馬斯克餵AI政府數據 要抓冗員

以馬斯克為首的美國政府效率部（DOGE）力圖大幅縮減聯邦政府規模，從安插忠誠派進入領導層到掌握敏感的內部數據，DOGE已開始將大量政府資料輸入人工智慧（AI）工具，藉此判別可以由AI和機器學習工具代勞的工作，華盛頓郵報報導，馬斯克最終要「由機器取代政府人力」的目標愈來愈明顯。

報導說，DOGE自川普新政府上任以來，幾乎每小時都在華府製造混亂，用相同的手法突襲一個個聯邦機構，透過合法和其他手段，消除意識形態與川普政府不符的工作和計畫。

報導說，這似乎是精心策畫的議程，旨在削減文職工作人員、掌握對龐大聯邦體制的行使權力，並將其縮減到至少廿年來未見的程度，還會減少對私人企業的監督，但更迅速回應總統下達的指令。

為了取代目前的公務員制度，馬斯克的盟友正在尋求新技術。DOGE的助手一直在將大量政府紀錄和資料庫輸入AI工具，企圖判別不需要的聯邦計畫，並確定哪些工作可以被AI、機器學習工具甚或是機器人取代。

一名知情人士透露，這項行動在聯邦總務署（GSA）尤其激烈，DOGE員工告訴管理層，他們計畫將大多數工作自動化。

一位密切關注DOGE活動的美國官員表示：「最終目標是用機器取代人類勞動力。所有可以自動化的工作都會被機器取代。」

華郵說，馬斯克若成功，美國聯邦政府人力將減少至少一成。白宮官員正在準備的預算文件中，一些部會人力將減少六成。

這項行動雖由馬斯克團隊領導，但獲得川普及其政府高層支持。儘管已有人抵抗，上法院控告馬斯克，如聯邦雇員工會、一些國會人員；但馬斯克的盟友說，批評馬斯克的人低估他拆散、轉型政府建制的才華。

民眾五日在美國華府國會山莊附近的勞工部外舉著標語，抗議川普總統與馬斯克的政府效率部。（法新社）

紐約聯邦地區法院法官恩格邁爾八日頒布臨時禁制令，阻止DOGE成員進入財政部中央支付系統，以及取得數以百萬計國民的社會安全及銀行帳戶等敏感個人資料的權限。這項臨時禁令頒布後，馬斯克在X平台發帖抨擊稱，這一決定「絕對瘋狂」，並指恩格邁爾是「冒充法官的激進分子」。馬斯克表示，「如果不檢討錢是如何花的，我們該如何阻止欺詐和浪費納稅人的錢？」

美國中央支付系統處理退稅、社會安全福利、退伍軍人福利等諸多項目，每年撥付數兆美元，涉及國民大量個人與財務資料。