川普砍支出 聯邦政府大亂

川普政府精簡聯邦政府並大砍支出的行動，正導致國內外的聯邦機構運作陷入混亂，從消費者金融保護局（CFPB）到國際開發署（USAID）等機構人員無所適從。富豪馬斯克主導的政府效率部（DOGE），傳出已開始將大量政府資料輸入人工智慧（AI）平台，最終要「以機器取代人力」的目標愈來愈明顯。

CFPB代理局長佛特已下令CFPB暫停所有工作，使CFPB營運實質停擺，一名CFPB官員表示，佛特的命令可能讓上百名檢核人員停止工作。佛特也說，第3季向聯準會（Fed）申請的資金將是「零」，可能顯示他正尋求解散CFPB。CFPB官網的部分區塊已關閉，X帳號也已刪除。

華盛頓特區聯邦地區法官尼科爾斯則已暫停川普政府強迫USAID 2,200名員工放假的命令。想關閉USAID的川普政府，已行文USAID，要求只留611名基本員工，強迫數千名員工放假。USAID上周發出內部通知，宣布多數員工放假，並須在30天內返家，使海外的USAID員工陷入混亂，不僅連不上求援返國所需的內部網路，也忙著思索在美國要住哪、幫小孩找學校。

美國國家衛生研究院（NIH）已宣布要調降與研究相關的間接成本補助上限，減少資助建物、水電費及設備等行政費用，藉此省下40億美元。但各大學表示，仰賴這筆資金興建並維護實驗室，警告此舉可能傷害美國的醫療研究。

此外，DOGE取得聯邦政府資訊的爭議升高，紐約南區聯邦法官安傑梅爾以新政策可能洩露敏感與機密資訊、並使財政部系統更易遭駭為由，暫時封鎖DOGE存取財政部支付系統部分資訊的權限，並要求刪除已蒐集到的資訊，直到他對各州尋求的長期強制令做出裁判。

馬斯克旋即抨擊安傑梅爾，他與他的團隊是否遵循這個命令仍未可知。他本周也將派遣一組DOGE團隊到財政部的財政服務局大樓，取得中央會計系統的資訊。DOGE也正與管理政府建物與商用不動產的聯邦總務署（GSA）合作，希望找出能取消或到期不續約的租約，並且尋找使用度較低的辦公空間與整併之道。

華盛頓郵報報導，DOGE一直在將大量政府紀錄和資料庫輸入AI工具，以判別不需要的聯邦計畫，並確定哪些工作能被AI、機器學習工具甚或是機器人取代，似乎是要削減文職工作人員。若馬斯克成功，聯邦員工將減少至少10%，並且縮減政府規模到至少20年來最小。

一名知情人士透露，DOGE員工告訴GSA管理層，計劃將多數工作自動化。一位關注DOGE活動的美國官員說：「最終目標是用機器取代人類勞動力。所有可以自動化的工作都會被機器取代。」