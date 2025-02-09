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美國男星李察吉爾於西班牙電影盛會獲獎 批川普為「霸凌者」

中央社／ 西班牙格拉納達8日綜合外電報導
美國男星李察吉爾在被譽為「西班牙奧斯卡」的哥雅獎（Goya Award）頒獎典禮上表示，美國總統川普為「霸凌者」與「惡棍」，美國「處境非常黑暗」。歐新社
美國男星李察吉爾在被譽為「西班牙奧斯卡」的哥雅獎（Goya Award）頒獎典禮上表示，美國總統川普為「霸凌者」與「惡棍」，美國「處境非常黑暗」。歐新社

美國男星李察吉爾在被譽為「西班牙奧斯卡」的哥雅獎（Goya Award）頒獎典禮上表示，美國總統川普為「霸凌者」與「惡棍」，美國「處境非常黑暗」。

法新社報導，現年75歲的李察吉爾（Richard Gere）在代表西班牙電影最高榮譽的哥雅獎頒獎典禮中，獲得國際哥雅獎（International Goya Award）。他示警說，威權主義正在「各地」興起。

李察吉爾表示：「在美國，我們處境非常黑暗，因為美國的總統是一個霸凌者、一個惡棍。但這不僅僅是美國的問題，而是全世界普遍存在的情況。」他接著說：「威權主義正在各處蔓延。」

曾主演過「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）和「美國舞男」（American Gigolo）的李察吉爾，昨天在西班牙格拉納達（Granada）的記者會中也對川普提出嚴厲批評。

西班牙男星安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）在今天的晚會中將此榮譽獎頒發給李察吉爾，以表揚他「對電影藝術的非凡貢獻」，以及對難民與無家者困境等社會公益議題的投入。

李察吉爾在演講中對權力與金錢的「黑暗聯姻」提出警告，並稱這種情況「是我們前所未見」。

他說：「這些不負責任、甚至可能極其有害的億萬富翁正在主導美國的一切，對這星球上的每個人來說都很危險。」

李察吉爾長期支持西藏（Tibet,圖博），並多次與達賴喇嘛（Dalai Lama）會面。達賴喇嘛是流亡海外的西藏精神領袖，北京當局指控他在西藏地區煽動分離主義。

川普 美國 西班牙 西藏 達賴喇嘛 霸凌

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