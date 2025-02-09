和川普政府低調過招！輝達去年就開始布局 傳本周悄悄延攬川普關係戶

紐約時報報導，有別於其他矽谷大企業，輝達與微軟以相對低調、避開鎂光燈的方式應對新川普政府。這並不代表兩家公司毫無作為，比如輝達從去年便開始布局，最近還延攬了一些川普關係戶。

身為全球最有價值的兩大公司領導人，輝達執行長黃仁勳與微軟執行長納德拉雙雙缺席川普第二任就職典禮。

黃仁勳直到川普就任近兩周後的1月31日，才於白宮會晤川普。納德拉則在就職典禮後一周參加苜蓿草俱樂部（Alfalfa Club）為內閣提名人舉辦晚宴；在此之前，微軟部分高層已前往佛州海湖莊園，會晤川普工作人員和技術顧問，了解川普的優先事項和關注重點。

前微軟高層索馬瑟佳（S. Somasegar）指出，與許多同行不同的是，微軟和輝達並未激怒過川普，「對這些公司來說，幾乎是照常營運。」

紐時描述，儘管微軟和輝達對川普採取較為低調策略，但仍積極布局在華府的影響力。即將迎來創立50周年的微軟，對於科技業在政策問題和遊說兩黨上已有深厚經驗；至於輝達則是華府新手。

因此面對白宮壓力，輝達積極加強在華府的存在。兩名不願具名的知情人士透露，輝達去年在華府設立首個辦公室，本周更延攬共和黨政府事務高級主管巴伯（Stewart Barber），她過去曾擔任川普長女伊凡卡的顧問。

另外，輝達已申請成為美國資訊科技產業協會（ITIC）成員，這個政策團體代表了大部分領先的科技公司。輝達還聘請了前川普國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）領導的地緣政治顧問公司「美國全球戰略公司」（American Global Strategies）。

報導指出，輝達與微軟在新川普時代下的風險很高。新政府將決定輝達晶片的海外銷售，以及微軟數據中心在國外的設點。另外，微軟也面臨網路安全、人工智慧（AI）系統監管與數據中心電力需求等問題。而在中國AI新創深度求索（DeepSeek）取得突破進展後，輝達恐怕面臨美國政府進一步限縮對中國的晶片銷售。