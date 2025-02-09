78歲川普比40歲人還勇！6點起床忙到午夜 自曝醒來第一念頭是這事
美國總統川普繼4日會晤以色列總理內唐亞胡後，7日接著會晤日本首相石破茂，期間拋出「接管加薩」、「對多國祭出對等關稅」等重磅發言，凸顯川普打破白宮接待外賓的傳統，同時密集接觸媒體，外媒也披露川普每天心心念念著一件事：生意。
紐約郵報報導，78歲的川普每天凌晨6時開始一天行程，比起許多小他40歲的人還顯得充滿活力。
有別於歷來白宮主人的會晤傳統，在前一位外賓離開後才接待另一名，川普傾向同一天會見多名外賓，且互相介紹彼此，讓不同領袖間產生高能量化學反應。且川普經常與達官顯要共進晚宴，忙碌的行程直到午夜才結束。
報導稱，川普說，早晨醒來，他腦中浮現的第一個念頭是：「生意，所有事情都是生意。」現在則是政治生意。
紐約郵報描述，川普在上任不到三周時間顛覆美國和世界，不僅簽署500項行政命令，接連與內唐亞胡和石破茂在白宮會晤，並與數十位世界領袖和美國政治人物交流。
相比前總統拜登簡樸且高度控制的媒體接觸，川普偏好緊湊舉行記者會，並且親自回答世界各地記者的問題。
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