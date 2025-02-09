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繼拜登後 川普撤銷布林肯和蘇利文安全許可
白宮官員今天表示，美國總統川普已撤銷前國務卿布林肯（AntonyBlinken）和前國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的安全許可。
此前一天，川普說他已經撤銷前總統拜登（JoeBiden）的安全許可，並結束拜登在卸任後接收情報簡報的權利。
白宮官員今天表示，川普也撤銷了拜登的司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）的安全許可。摩納可曾協助協調司法部對2021年1月6日美國國會大廈遭攻擊事件的回應。
此外，川普也撤銷了紐約州檢察長詹樂霞（LetitiaJames）和曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）的安全許可；詹樂霞和白艾榮曾負責主導針對川普案件的調查。
路透社報導，儘管上述作法可能不會產生立即影響，卻是華府內部分歧加劇的另一跡象。
傳統上美國前總統都會收到情報簡報，以便他們能夠就國家安全和外交政策向現任總統提供建議。
2021年，拜登撤銷了當時已卸任的川普的安全許可。
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