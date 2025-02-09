如何讓川普想「併吞」台灣？美學者古舉倫半玩笑建議這2招 點名高雄

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）8日在社群平台X發文，建議台灣仿效日本加大購買美國液化天然氣（LNG），還拋出一項「不太嚴肅的思考」，詢問如何讓川普有興趣「併吞」台灣，像對格陵蘭或加薩一樣。

日本首相石破茂7日首度會見川普極力釋出善意，史無前例砸1兆美元（約新台幣32.8兆元）投資LNG。

對此，古舉倫推文建議台灣政府盡可能比照辦理，並且藉此提醒川普，如果中國封鎖台灣，台灣就無法支付LNG費用。

同時，古舉倫表示，也許台灣可以考慮在高雄設立賭場來增加吸引力。他認為，雖然台灣人民希望獨立，但與其他選擇相比，成為美國領土或許並不算太壞的選項。

古舉倫一連串推文，主要回應日經記者分析石破茂與川普首場高峰會聯合聲明的措辭。聲明悄悄在台海議題上使用新措辭，首次提到「反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖」。