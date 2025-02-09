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馬斯克爆拿政府數據餵AI！瘦身聯邦終極目的揭曉：用機器取代人力

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
政府效率部7日進駐位於華府的美國消費者金融保護局大樓，隔日一名示威者頭戴馬斯克面具在大樓外抗議。路透
政府效率部7日進駐位於華府的美國消費者金融保護局大樓，隔日一名示威者頭戴馬斯克面具在大樓外抗議。路透

馬斯克為首的美國政府效率部（DOGE），在不到三周時間力圖大幅縮減聯邦政府規模，從安插忠誠派進入領導層到掌握敏感的內部數據，DOGE已經開始將大量政府資料輸入人工智慧（AI）工具，藉此判別可以由AI和機器學習工具代勞的工作，他最終要「由機器取代人力」的目標越來越明顯。

華盛頓郵報報導，DOGE自川普2.0展開以來，幾乎每小時都在華府製造混亂，用相同的手法突襲一個個聯邦機構，透過合法和其他手段，消除意識形態與川普政府不符的工作和計畫。

報導描述，這似乎是精心策畫的議程，旨在削減文職工作人員、掌握對龐大聯邦體制的行使權力，並將其縮減到至少20年來前所未見的規模，還會減少對私人企業的監督，但更迅速回應總統下達的指令。

華郵描述，為了取代目前的公務員制度，馬斯克的盟友正在尋求技術。DOGE的助手一直在將大量政府紀錄和資料庫輸入AI工具，企圖判別不需要的聯邦計畫，並確定哪些工作可以被AI、機器學習工具甚或是機器人取代。

一名知情人士透露，這項行動在聯邦總務署（GSA）尤其激烈，DOGE員工告訴管理層，他們計畫將大多數工作自動化。

一位密切關注DOGE活動的美國官員表示：「最終目標是用機器取代人類勞動力。所有可以自動化的工作都會被機器取代，而技術官僚將取代官僚。」

AI 公務員 川普 美國 馬斯克

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