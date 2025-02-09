川普強制國際開發署員工休假 法官下令暫停執行

(德國之聲中文網) 川普政府日前宣布大幅裁撤援助機構美國國際開發署（USAID）僱員，原定於週五晚間起，許多受影響的員工被要求強制休假。

不過，《紐約時報》等美媒報導稱，聯邦法官尼柯爾斯（Carl Nichols）2月7日以臨時禁止令的方式，暫停了該機構2000多名員工的休假計畫。柯爾斯並未撤銷強制休假命令，而是將其延後至2月14日。

此前，兩名國際開發署員工代表提起訴訟，認為總統無權強迫員工休假，只有國會有權做出此類決定。

本週早些時候，美國政府宣布，從週五晚11:59起，該機構所有「直接僱用」的員工，不論身處世界何地，將被安排「行政休假」，但關鍵職位的員工除外。

根據媒體報導，美國國務卿盧比奧決定，少於300名員工被視為關鍵人員，可免於休假。USAID共有約1萬名員工，其中三分之二在美國以外地區工作。但並非所有人都是該機構的直接雇員，一些為當地承包商。

川普早在1月就凍結USAID資金，等待內部審查，此舉影響了全球範圍內的眾多援助計劃。

USAID 是全球最大的援助機構之一，負責向發展中國家和處於危機中的國家提供美國政府的大部分人道主義援助。然而，川普多次聲稱該機構由「激進的瘋子」管理，試圖阻撓他的「美國優先」外交政策議程。

（得新社)

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