馬斯克大刀 對準美國教育、國防部

美國富豪馬斯克主導整頓聯邦機構，川普政府已通知援外機構國際開發署（ＵＳＡＩＤ）一萬多名員額將只留六百多人。但一位聯邦法官七日喊停川普強令數千名ＵＳＡＩＤ員工休假的計畫，另一位法官八日則阻擋馬斯克團隊取得包括敏感個資的財政部資料。

川普七日在白宮回應媒體詢問，他稱讚執掌政府效率部的馬斯克「做得非常好」，還稱已指示馬斯克檢討教育部與國防部的支出，「肯定將發現某些相當糟糕的事」。川普並說馬斯克的團隊成員年輕卻頂尖聰明，表現相當出色，「他們根據我的命令辦事」。

川普七日也在自家社群媒體「真實社群」發文稱，ＵＳＡＩＤ讓激進左派更狂妄，「錢的使用方式他們也無法可管，其中許多錢還涉及詐欺。很少看到這種程度的貪腐。關了它！」

川普政府六日已通知ＵＳＡＩＤ員工，只打算在該機構全球逾一萬名員額中保留六百一十一名必要人員。但華府聯邦地區法院法官尼科爾斯七日下令，暫停川普強迫ＵＳＡＩＤ二千二百名員工放有薪假的命令；此前美國司法部官員舒梅特已告訴尼科爾斯，依照政府計畫，除前述人員將被安排休假，已有五百名員工處於休假。

美國十九州的民主黨籍州檢察長七日也控告川普，指控川普政府讓馬斯克的團隊取得美國財政部中央支付系統的權限，違反聯邦法律。該系統處理退稅、社會安全福利、退伍軍人福利等許多項目，每年撥付數兆美元，內有美國人大量個人與財務資料。白宮未立即回應相關置評請求。

該訴訟由川普主要敵手之一、紐約州檢察長詹樂霞的辦公室提起。詹樂霞說，政府效率部取得財政部數據的權限，將引發安全問題和非法凍結聯邦資金的可能性。美聯社報導，紐約的聯邦地區法院法官恩格梅爾八日已對此發布初步禁制令，並安排十四日舉行聽審。