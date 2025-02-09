聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克大刀 對準美國教育、國防部

聯合報／ 記者顏伶如、編譯潘勛高詣軒／綜合報導
馬斯克對國際開發署大裁員，有人將其機構銜牌貼封條掛上自製圖卡。（法新社）
馬斯克對國際開發署大裁員，有人將其機構銜牌貼封條掛上自製圖卡。（法新社）

美國富豪馬斯克主導整頓聯邦機構，川普政府已通知援外機構國際開發署（ＵＳＡＩＤ）一萬多名員額將只留六百多人。但一位聯邦法官七日喊停川普強令數千名ＵＳＡＩＤ員工休假的計畫，另一位法官八日則阻擋馬斯克團隊取得包括敏感個資的財政部資料。

川普七日在白宮回應媒體詢問，他稱讚執掌政府效率部的馬斯克「做得非常好」，還稱已指示馬斯克檢討教育部與國防部的支出，「肯定將發現某些相當糟糕的事」。川普並說馬斯克的團隊成員年輕卻頂尖聰明，表現相當出色，「他們根據我的命令辦事」。

川普七日也在自家社群媒體「真實社群」發文稱，ＵＳＡＩＤ讓激進左派更狂妄，「錢的使用方式他們也無法可管，其中許多錢還涉及詐欺。很少看到這種程度的貪腐。關了它！」

川普政府六日已通知ＵＳＡＩＤ員工，只打算在該機構全球逾一萬名員額中保留六百一十一名必要人員。但華府聯邦地區法院法官尼科爾斯七日下令，暫停川普強迫ＵＳＡＩＤ二千二百名員工放有薪假的命令；此前美國司法部官員舒梅特已告訴尼科爾斯，依照政府計畫，除前述人員將被安排休假，已有五百名員工處於休假。

美國十九州的民主黨籍州檢察長七日也控告川普，指控川普政府讓馬斯克的團隊取得美國財政部中央支付系統的權限，違反聯邦法律。該系統處理退稅、社會安全福利、退伍軍人福利等許多項目，每年撥付數兆美元，內有美國人大量個人與財務資料。白宮未立即回應相關置評請求。

該訴訟由川普主要敵手之一、紐約州檢察長詹樂霞的辦公室提起。詹樂霞說，政府效率部取得財政部數據的權限，將引發安全問題和非法凍結聯邦資金的可能性。美聯社報導，紐約的聯邦地區法院法官恩格梅爾八日已對此發布初步禁制令，並安排十四日舉行聽審。

川普 美國 財政部

延伸閱讀

暗示台積電？美國喊對台晶片徵100%關稅 專家曝川普真正目的

「盼緊密合作」印度總理下周將訪美 預計與川普討論這些議題

稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利

川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

相關新聞

川石會聲明 鼓勵和平解決兩岸問題

美國總統川普和日本首相石破茂七日在白宮舉行會談，並共進工作午餐。會後聯合聲明提到，兩位領袖強調維持台海和平穩定重要，是國...

川石會…美收穫滿 日僅獲既有安全承諾

美日高峰會於美東時間七日結束，日相石破茂和美國總統川普的得失，政治風險顧問公司Japan Foresight創辦人哈里斯...

川石「建立差強人意的信54賴關係」

七日是美國總統川普與日相石破茂這兩位政治人物首度會面，雙方也公開談到對彼此印象。石破身邊人士在會後對日本放送協會（ＮＨＫ...

俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國資深國會議員說法，稱俄國總統普亭會晤美國總統川普的準備工作「已在後期階段」。...

馬斯克大刀 對準美國教育、國防部

美國富豪馬斯克主導整頓聯邦機構，川普政府已通知援外機構國際開發署（ＵＳＡＩＤ）一萬多名員額將只留六百多人。但一位聯邦法官...

聯邦法官出招！阻馬斯克存取財政部敏感個資 副本也需立即銷毀

美國一名聯邦法官8日早上阻擋「特別政府雇員」馬斯克領導的政府效率部（DOGE）存取財政部的重要支付系統，這些紀錄包含了的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。