川石「建立差強人意的信54賴關係」

七日是美國總統川普與日相石破茂這兩位政治人物首度會面，雙方也公開談到對彼此印象。石破身邊人士在會後對日本放送協會（ＮＨＫ）說，兩人可能滿投緣，並認為「已建立差強人意的信賴關係」。

兩位領袖一見面寒暄時，川普就提到已故日相安倍晉三遺孀安倍昭惠曾說，「（石破）你很了不起」。石破則說川普去年七月十三日在賓州選舉造勢時遭槍擊的美聯社照片，將成為歷史性一刻的照片。

在共同記者會中，石破被問到兩人會面前後對川普的印象時表示，從電視上看，「他看來滿嚇人的」，性格很強勢，「但我們會談時，其實他很誠懇、是強有力的人」。川普在旁聽到口譯轉述後一笑。

為了準備這場峰會，石破參考安倍的策略，將各項政策可能的問題與答案全背起來，並攜帶預做的資圖，好對川普說明。石破也先拜訪前日相菅義偉並聽取前日相麻生太郎的建議，再與日本外務省官員深入分析川普的性格與行動模式。

外界並不看好石破能像安倍般，與川普搭起「蜜月關係」，但其實低估石破在日本民間也是有獨特魅力的政治人物。

堅信勤能補拙的石破則依安倍遺留的三項策略：「不否定川普的發言」、「全面配合他的興趣」和「談論自身的成長經歷會很有效果」。會談時石破多次讚揚川普，背後考量在於川普被石破身邊人士形容為難以預測，因此避免惹惱他，才是更明智的做法。

石破在共同記者會有備而來。他被問到若川普課高關稅，日本會否採取報復措施時答道，「在日本國會答辯時，標準答案就是不回答假設性問題」。此話一出引發在場美國記者會心一笑。川普則稱讚「哇，這回答很厲害。（石破）他很會」。