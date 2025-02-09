川石會…美收穫滿 日僅獲既有安全承諾

美日高峰會於美東時間七日結束，日相石破茂和美國總統川普的得失，政治風險顧問公司Japan Foresight創辦人哈里斯表示，川普政府看來對於在「同盟管理」上花時間及精力不感興趣，此行從川普獲得的任何美國對日「再保證」，均可能只是短期的。

從川石會後的聲明，以及各方的分析與討論，石破僅取得與拜登政府時對日安全承諾幾乎一樣的一紙聲明，反而是川普可謂收穫滿滿。

美國國家評論雜誌報導說，對日本政府而言，這次峰會只有兩大目標，即重申日美關係的重要性，以及強調日方亟欲在雙邊或多邊的共享目標上合作。日本富士新聞網報導則列出日方三大目標：使川普不對日本開徵高關稅、不要求日本進一步增加防衛開支，還有讓他承諾尖閣諸島（釣魚台列嶼）適用美日安保條約第五條。

凸顯美日關係重要的部分，占三張Ａ４的會後聯合聲明很大篇幅，但著重在和平、安全與防衛上的合作及協調。

美國去年的前三大貿易夥伴：墨西哥、加拿大及中國已分別遭川普祭出課高關稅的手段。川普七日雖未公開給作為第五大貿易夥伴與對美享有第七多貿易順差的日本難看，但當天仍表明並未就此排除對日本揮出關稅大刀的可能性。

川普當石破的面說，想要和日本一起大幅削減美國貿易赤字，但認為此問題可在不動用懲罰性行動下解決。川普在共同記者會說，本周將宣布對多國徵對等關稅。至於日本是否也名列這些遭鎖定的國家中，他則答道「我們會有關稅，主要是對等關稅」。

對此，石破解方是凸顯日本對美「空前」投資，像日本汽車公司豐田、五十鈴在美國投資並創造就業機會，並考慮將日本的對美投資額增至一兆美元，加碼採購美國液化天然氣、乙醇及氨。被問到日本接下來也淪為關稅苦主的可能性，則是選擇避重就輕說，「不回應假設性問題」。

然而，日本國內很關心的日鐵收購美鋼案形同確定告吹，石破和兩家鋼鐵公司在七日會前皆想改變川普堅決反對併購案的立場。但川普七日仍明言，日鐵今後只會對美鋼進行重大投資，不會再試圖收購美鋼。

另外，川普雖肯定日本政府二○二七年度將防衛開支在ＧＤＰ占比增至二％的方針，但在共同記者會仍表明，日本要依照川石會達成的協議，「進一步大幅增加」防衛開支。

英國金融時報七日引述東京一位接近「川石會」準備工作的外交官報導，當前美國對日貿易逆差龐大，日圓兌美元匯率仍接近歷史低點。有論點指出，石破此刻能為日本做的最好的一件事，「就是讓日本遠離川普的雷達愈久愈好」。