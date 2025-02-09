川石會聲明 鼓勵和平解決兩岸問題

美國總統川普和日本首相石破茂七日在白宮舉行會談，並共進工作午餐。會後聯合聲明提到，兩位領袖強調維持台海和平穩定重要，是國際社會安全繁榮的一項不可或缺要素，並鼓勵和平解決兩岸問題、反對以武力或脅迫片面改變現狀的任何企圖。

前述聲明指出川普接受石破邀請，近期會正式訪日。兩人並指示美日外長與國防部長盡快召開俗稱「二加二」的美日安全諮商會議。

該聲明也表達，支持台灣有意義地參與國際組織。兩位領袖強調美日同盟仍是印太內外的和平、安全及繁榮基石，以及動用包含核武在內的美國一切能力協防日本的堅定承諾，重申現由日本實效控制的沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）適用美日安保條約第五條（即美國對該諸島負協防義務）。

美日領袖也強烈反對尋求損傷日本對尖閣諸島長期與和平管理的任何行動，強烈反對中國大陸在東海以武力或脅迫改變現狀的任何企圖，還有在南海遂行的非法海洋聲索、填海造島軍事化和威脅及挑釁活動。

兩人也表達對北韓核飛彈計畫的嚴重關切以及有必要加以解決，同時重申對於使北韓完全非核化的堅定承諾，也需嚇阻和對抗北韓與俄羅斯間愈來愈多的軍事合作，為了因應北韓並維護區域和平繁榮，兩人確認美、日與南韓三方夥伴關係重要。日方重申實現盡快解決上個世紀北韓綁架日本人質問題的決心，美方則予以支持。

兩人一致同意美軍和日本自衛隊各自的指管架構將升級，並增加美日部隊在日本南西諸島（琉球群島）的部署，並藉由更逼真的演訓增強戰備，進一步提升美國的「延伸嚇阻」，以應對愈來愈嚴峻又複雜的安全環境。

該聲明另寫道，兩人有意藉由美國增加對日出口美國的液化天然氣（ＬＮＧ），以強化能源安全。對此，川普在會後的共同記者會指稱日方對美國阿拉斯加州一條四百四十億美元的天然氣管線表達興趣。但路透引述一位日本官員報導，日方仍懷疑該管線計畫的可行性。

自川普一月回任後，二月四日首度以總統身分和來訪的以色列總理內唐亞胡會談，石破茂成為與川普舉行峰會的第二位外國領袖。

川普去年十一月當選後，陸續以準總統身分會晤阿根廷總統米雷伊、加拿大總理杜魯多、義大利總理梅洛尼等國領袖，石破雖曾尋求十一月出席秘魯亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議及巴西廿國集團（Ｇ２０）峰會時順訪川普的佛州海湖莊園，卻被川普以美國「洛根法」規定為由婉拒。但川普卻在海湖莊園宴請已故日相安倍晉三遺孀安倍昭惠，香港南華早報報導稱石破遭川普「冷落」。