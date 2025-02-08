快訊

暗示台積電？美國喊對台晶片徵100%關稅 專家曝川普真正目的

聯邦法官出招！阻馬斯克存取財政部敏感個資 副本也需立即銷毀

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
民眾5日在美國華府國會山莊附近的美國勞工部外舉著標語，抗議川普總統與馬斯克的政府效率部。法新社
民眾5日在美國華府國會山莊附近的美國勞工部外舉著標語，抗議川普總統與馬斯克的政府效率部。法新社

美國一名聯邦法官8日早上阻擋「特別政府雇員」馬斯克領導的政府效率部（DOGE）存取財政部的重要支付系統，這些紀錄包含了的敏感個人資料，像是數百萬美國人的社會安全號碼與銀行帳號。

美聯社與CNN報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）等19名民主黨籍州檢察長在紐約市的聯邦法庭對川普政府提出了訴訟後，聯邦地方法院法官恩格邁爾（Paul A. Engelmayer）簽發了初步禁制令，禁止川普政府向政治任命官員、特別政府僱員與未被分派到財政部的政府僱員授予存取權限。

根據報導，19位州檢察長指控川普政府允許馬斯克團隊存取財政部的中央支付系統，違反了聯邦法。該支付系統處理退稅、社會安全津貼與退伍軍人津貼等，每年發送了數兆美元，同時包含了廣泛的美國民眾個人和財務數據網路。

恩格邁爾法官還裁示，任何禁止自1月20日起存取敏感資訊的人士，都必須立即銷毀任何與所有從財政部紀錄與系統下載的資料副本。據轉述，初步禁制令指出，存在「無可彌補危害」的風險，且提到「新政策呈現了敏感和機密資訊洩露的風險，並且加劇了涉及系統將比之前更易受到駭客攻擊的風險」。

恩格邁爾法官定於2月14日聆訊，暫時阻止存取，並命令總統與財長貝森特（Scott Bessent）在此前回應。白宮此前並未立即回應該訴訟的置評請求。

個資 川普 美國 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克挺極右派 特斯拉上月在德國銷量暴跌59%

馬斯克挺德國極右派 特斯拉上月在德銷量暴跌59%

白宮發言人秀證據 痛批USAID將納稅人血汗錢用於「DEI垃圾」

白宮誰說了算？ 川普暗示節制馬斯克的擴權「不是想做就做」

相關新聞

稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利

法新社報導，針對美國總統川普拋出拿稀土換取援助的要求，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日在受訪時抨擊川普「自私又...

紐時、CNN都入列 8新聞機構遭趕出！保守派媒體將進駐五角大廈

美國國防部今天根據1週前發布新的「年度媒體輪替計畫」，再公布美國有線電視新聞網（CNN）等4家新聞機構須騰出五角大廈專屬...

俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國資深國會議員說法，稱俄國總統普亭會晤美國總統川普的準備工作「已在後期階段」。...

聯邦法官出招！阻馬斯克存取財政部敏感個資 副本也需立即銷毀

美國一名聯邦法官8日早上阻擋「特別政府雇員」馬斯克領導的政府效率部（DOGE）存取財政部的重要支付系統，這些紀錄包含了的...

憂川普凍結對外援助資金 聯合國：恐逾600萬人死於HIV與AIDS

聯合國愛滋病機構今天說，美國若取消資助全球愛滋病相關計畫，未來4年恐有600萬餘人死於人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病...

川普上任不到3週 墨西哥接收逾1萬被美國驅逐移民

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，自從美國總統川普1月20日上任以來，墨西哥已經接收近1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。