稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利

法新社報導，針對美國總統川普拋出拿稀土換取援助的要求，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日在受訪時抨擊川普「自私又自利」。

當被問及怎麼看待川普要烏克蘭拿稀土來換援助，蕭茲表示，「烏克蘭遭受入侵，我們伸出援手卻不求回報，這應該是做人的原則」。他強調，烏克蘭的資源應投入戰後重建或維持強大軍隊，要求烏克蘭用資源交換援助「非常的自私又自利」。

川普先前表態希望烏克蘭能「平等地回報」華府財政援助，還提到「我們告訴烏克蘭，他們擁有非常有價值的稀土。我們希望和烏克蘭達成協議，他們用稀土和其他資源來保障我們提供援助」。

烏克蘭總統澤倫斯基於7日回應，「如果要談交易，那我們就來談交易，我們樂見其成。」但他強調，任何協議都應涵蓋盟友的安全保障。