憂川普凍結對外援助資金 聯合國：恐逾600萬人死於HIV與AIDS

聯合國愛滋病機構今天說，美國若取消資助全球愛滋病相關計畫，未來4年恐有600萬餘人死於人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）和後天免疫缺乏症候群（AIDS，即愛滋病）。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）1月凍結對外援助資金，雖然愛滋病相關計畫獲得豁免，但聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）副執行主任史泰格林（Christine Stegling）今天在瑞士日內瓦告訴媒體記者，許多人仍對治療計畫的未來感到擔憂。

她說：「人們感到相當困惑，尤其在社區層級，大家不清楚這項豁免將如何實施。我們正見到治療服務的提供被嚴重打亂。」

川普1月20日一上台就將價值數億美元的美國援外捐助凍結90天，不過數天後美國國務院就將總統愛滋病緊急救援計畫（President's Emergency Plan for AIDS Relief ，PEPFAR）納入拯救生命人道援助的豁免令適用範圍。這項計畫是世界重要的HIV倡議。

史泰格林警告，在各界援助金普遍減少之下，一旦美國總統愛滋病緊急救援計畫的金援未能在2029年底前重新獲得授權，愛滋病死亡人數將增加400%。

史泰格林說：「那會是630萬人，未來將出現630萬愛滋相關死亡病例。...任何一毛錢、任何削減（經費）、任何暫停（補助）都會影響我們大家。」她呼籲聯合國（UN）成員挺身而出。

史泰格林表示：「我們在衣索比亞有5000名公共衛生雇員的合約是由美國援助金支持，現在這些合約全都終止了。」

她強調，社區診所的相關作業受到最嚴重衝擊，因為他們完全依賴美國政府的資金。她擔心有些人恐怕因此不會出面接受治療，進而導致愛滋病毒的新感染者增加。