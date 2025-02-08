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川普上任不到3週 墨西哥接收逾1萬被美國驅逐移民

中央社／ 墨西哥市7日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，自從美國總統川普1月20日上任以來，墨西哥已經接收近1萬1000名被美國驅逐出境的移民，其中約有2500人是非墨西哥籍。示意圖。圖／路透社
墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，自從美國總統川普1月20日上任以來，墨西哥已經接收近1萬1000名被美國驅逐出境的移民，其中約有2500人是非墨西哥籍。示意圖。圖／路透社

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，自從美國總統川普1月20日上任以來，墨西哥已經接收近1萬1000名被美國驅逐出境的移民，其中約有2500人是非墨西哥籍。

川普（Donald Trump）與薛恩鮑姆本週稍早達成共識，美國暫緩對墨西哥進口商品課徵關稅，並換取墨西哥在跟美國接壤的北部邊境部署數千名國家衛隊（National Guard）人員，以進一步降低前往美國的移民。

薛恩鮑姆於例行記者會指出，墨西哥還會透過班機和陸路運輸等方式將被驅逐的移民遣送回宏都拉斯，但她強調，遣送不是強制的。

薛恩鮑姆告訴媒體：「這是自願的，我們將陪同他們，讓他們能夠回到自己的國家。」

墨西哥 移民 美國

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