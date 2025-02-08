快訊

川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

大S頭七邱瓈寬現身弔唁 雙方最後對話內容曝光

西洋棋大戰DeepSeek靠「陰險這招」贏ChatGPT 大師吐槽：要重新嗎？

落實川普政策 美加碼派兵赴美墨邊境！現役總額達3600人

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美陸戰隊官兵向陸軍指揮官簡報邊境情勢。迄今邊境現役美軍人數已達3600人。圖／歐新社
美陸戰隊官兵向陸軍指揮官簡報邊境情勢。迄今邊境現役美軍人數已達3600人。圖／歐新社

星條旗報引述美官員7日發言，指五角大廈將向美墨邊境加派1,500名現役士兵，以落實美國總統川普加大打擊非法移民的政策。加上這次派遣人數，邊境現役軍人總數已達3,600人。

該名官員表示，相關命令已獲批准，將由北卡羅來納自由堡的美國陸軍第18空降軍抽調1個後勤旅前往。

報導指出，五角大廈近日持續加速推動川普上任後簽署的行政命令。首批1,600名的現役軍人現已部署到邊界，近500名來自第10山地師的士兵預計幾日內進駐，另500名陸戰隊成員也銜命至在古巴關達那摩灣看管拘留的移民，目前已有數百名陸戰隊員在此。

前往邊界的官兵將協助設置鐵絲網等路障，提供邊境巡邏隊運輸、情報及其他支援，後勤旅則負責後勤。至於前往關達那摩灣的陸戰隊員，將協助整修設施與其他支援任務。

五角大廈 川普 移民 美國 陸戰隊

延伸閱讀

又回來了！澤倫斯基：北韓軍重返庫斯克前線 發動新攻擊

川普嚴格取締移民 國防部長親訪美墨邊境

北韓軍損失慘重！多名幹部陣亡 傳將加派2.5萬士兵增援俄羅斯

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

相關新聞

紐時、CNN都入列 8新聞機構遭趕出！保守派媒體將進駐五角大廈

美國國防部今天根據1週前發布新的「年度媒體輪替計畫」，再公布美國有線電視新聞網（CNN）等4家新聞機構須騰出五角大廈專屬...

任命案浮現變數 FBI局長人選財務文件遭爆「與中俄金錢往來」

美國總統川普提名的聯邦調查局（FBI）局長人選巴特爾（Kash Patel）正等待參議院確認他的人事任命案。他的民間工作...

俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國資深國會議員說法，稱俄國總統普亭會晤美國總統川普的準備工作「已在後期階段」。...

川普上任不到3週 墨西哥接收逾1萬被美國驅逐移民

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，自從美國總統川普1月20日上任以來，墨西哥已經接收近1...

落實川普政策 美加碼派兵赴美墨邊境！現役總額達3600人

星條旗報引述美官員7日發言，指五角大廈將向美墨邊境加派1,500名現役士兵，以落實美國總統川普加大打擊非法移民的政策。加...

恐失去多年成果…川普政府凍結USAID經費 俄、烏獨立媒體面臨斷炊

華盛頓郵報8日報導，美國國際開發署（USAID）的計畫在國際上提供了數十億美元的美援，以人道和醫療工作更廣為人知，卻也用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。