落實川普政策 美加碼派兵赴美墨邊境！現役總額達3600人

星條旗報引述美官員7日發言，指五角大廈將向美墨邊境加派1,500名現役士兵，以落實美國總統川普加大打擊非法移民的政策。加上這次派遣人數，邊境現役軍人總數已達3,600人。

該名官員表示，相關命令已獲批准，將由北卡羅來納自由堡的美國陸軍第18空降軍抽調1個後勤旅前往。

報導指出，五角大廈近日持續加速推動川普上任後簽署的行政命令。首批1,600名的現役軍人現已部署到邊界，近500名來自第10山地師的士兵預計幾日內進駐，另500名陸戰隊成員也銜命至在古巴關達那摩灣看管拘留的移民，目前已有數百名陸戰隊員在此。

前往邊界的官兵將協助設置鐵絲網等路障，提供邊境巡邏隊運輸、情報及其他支援，後勤旅則負責後勤。至於前往關達那摩灣的陸戰隊員，將協助整修設施與其他支援任務。