紐時、CNN都入列 8新聞機構遭趕出！保守派媒體將進駐五角大廈

美國國防部今天根據1週前發布新的「年度媒體輪替計畫」，再公布美國有線電視新聞網（CNN）等4家新聞機構須騰出五角大廈專屬工作空間給其他媒體，使得須搬離媒體增至8家。

路透社報導，美國國防部在公布的備忘錄中說，將把CNN、「華盛頓郵報」（The Washington Post）、「國會山莊報」（The Hill）和軍事消息網站「戰區」（The War Zone）納入必須讓出專屬空間的媒體。這些媒體沒有立即回應置評請求。

美國國防部1月31日已公布新計畫的首批換走媒體名單，「紐約時報」（The New York Times）、國家廣播公司新聞網（NBC News）、政治新聞媒體Politico和全國公共電台（National Public Radio，NPR）必須搬離他們在五角大廈的專屬工作區。

即將進駐媒體則有「紐約郵報」（New York Post）、布萊巴特（Breitbart）、華盛頓觀察家（Washington Examiner）、自由媒體（The Free Press）、每日傳訊（The Daily Caller）、Newsmax、哈芬登郵報（Huffington Post）和一個美國新聞網（One America News Network），其中大多數被視為保守派或擁護1月20日就職的共和黨籍總統川普（Donald Trump）。

美國國防部在備忘錄中表示，即將撤出的媒體仍將屬於五角大廈記者團（Pentagon Press Corps）成員，而輪替計畫是為了挪出空間讓其他新聞媒體進駐。

包括路透社在內，有20多家新聞機構在五角大廈駐點，報導美國軍方日常活動。

五角大廈記者協會（Pentagon Press Association）表示：「美國國防部決定將其要移走的新聞機構家數從4家倍增至8家，這些媒體將在2週後離開他們在五角大廈的專屬工作空間，對此我們感到震驚和非常失望。」