與大陸有關？日相去年會談遭拒原因曝 今川普政府態度轉迎石破茂

美國川普總統就任後，選擇日本首相石破茂為第二位進白宮會談的外國領袖，日本經濟新聞分析，邀請從未會面的日本首相，反映川普面對最大威脅的中國，優先考量日本的戰略價值，而不僅是個人關係。川普第一任政府的前高級官員也透露，去年石破要求會談被拒的原因。

「能夠迎接石破首相，我深感榮幸。他是一位備受尊敬的人，日本國民非常喜愛他。」美國時間7日川普在白宮會談開始時，面帶笑容地與石破茂握手，首次在公開場合提及石破的名字。在此之前，川普僅以「日本首相」稱呼。

去年日本政府在川普當選後，曾探詢石破能否在南美訪問結束後的11月中旬訪問美國，舉行領袖會談。當時美方以川普尚未正式就職，法律禁止民間人士在政府外交事務上與外國政府交涉為由拒絕。不過，川普當時仍與阿根廷總統和義大利總理等人會面。

日經報導，根據川普第一任政府的前高官透露，川普曾聽取幕僚簡報，得知2024年10月日本眾議院選舉結果，導致執政黨成為少數派，「川普不喜歡弱勢領導人」，因此他沒有優先考慮與石破會談。

報導指出，這次川石會能實現，與川普第二任政府的外交與國安團隊有密切關連。川普的外交與安全政策團隊普遍對中國的立場強硬，將中國視為「至今為止最強大且最具危險性的敵人」。美國政府官員說，川普也越來越認識到，與中國交易的風險，要減少對中國依賴、強化供應鏈時，日本角色不可或缺。

美國智庫、哈德遜研究所日本部主任溫斯坦指出，石破首相與全球最具影響力的人物正面交鋒，成功讓川普對他留下深刻印象。他認為這有助於擴大日美合作，強化對中國與北韓的威懾力。