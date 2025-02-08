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川普將美最高峰改名 阿拉斯加議員壓倒性反對

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導
川普總統下令將阿拉斯加迪納利山（Denali）由現在的原住民名稱，改回麥金利峰（Mount McKinley），卻引起阿拉斯加共和黨人反對。圖／美聯社
川普總統下令將阿拉斯加迪納利山（Denali）由現在的原住民名稱，改回麥金利峰（Mount McKinley），卻引起阿拉斯加共和黨人反對。圖／美聯社

美國總統川普將美國最高山脈改名的政令今天面臨自家黨員抵制。共和黨居多的阿拉斯加州參議院以壓倒性票數，反對他將原住民名稱迪納利山改為麥金里山。

法新社報導，川普在重返白宮頭幾天即簽署大量行政命令重塑美國政府，包括大規模赦免參與2021年1月6日國會山莊暴動的支持者、凍結聯邦機構招聘、推翻在美出生即取得公民權的憲法保障。

但他下令將海拔約6200公尺高的迪納利山（Denali）改名，卻惹怒阿拉斯加的州議員。阿拉斯加州參議院今天全體一致通過決議，敦促川普三思。

決議中提到「迪納利山這個名字已深植阿拉斯加州的文化與認同」、「阿拉斯加州居民認為，阿拉斯加州的地理特徵名稱應由本州的居民與民代決定」。

這項決議稍早在阿拉斯加州眾議院也以相當大的多數票通過；決議稱早在1975年，州議員們就呼籲以這座山的原住民名字相稱。40年後，時任總統歐巴馬正式認可這個訴求，並放棄麥金里山（Mount McKinley）一名；這座美國最高峰的官方名稱自1917年來就是麥金里山。

當年取名麥金里山是為向共和黨籍總統麥金里（William McKinley）致敬。麥金里1897年擔任總統，1901年遇刺身亡。

阿拉斯加州議會通過的決議不大可能改變川普的想法，但值得注意的是，此事反映目前對川普大多順從的共和黨內，罕見展現不服從。

川普 美國 阿拉斯加

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