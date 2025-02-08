川普強化右翼色彩 任命自己掌控甘迺迪中心
美國總統川普今天宣布將任命自己擔任甘迺迪中心（Kennedy Center）的主席，讓這座華府首屈一指的藝文空間烙上更鮮明的右翼色彩。
川普在自己的社群平台上發文公布這項消息。川普正忙著進行一連串顛覆城市和國家的政策變革，攻擊他認定是危險左翼的人們、事業和政策。
法新社報導，就某種程度上來說，這項任命也是另一種形式的報復。
川普在第2個總統任期內積極打擊他眼中的敵人；在2017到2021年第一個任期期間，川普經常缺席甘迺迪中心的年度頒獎典禮，因為等待領獎的人士對他提出批評，還說如果川普出席，他們就不會出席。
莊嚴雄偉的甘迺迪中心俯瞰著波多馬克河（PotomacRiver），以已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名。川普在貼文中表示，甘迺迪中心提供的娛樂表演並未反映出他自己的價值觀。
川普寫道，甘迺迪中心將有數名董事會成員被撤換，包括現任主席、億萬富翁慈善家魯班斯坦（DavidRubenstein）。
甘迺迪中心是美國國家交響樂團（NationalSymphony Orchestra）的所在地，並提供戲劇、歌劇、喜劇和其他表演。
魯班斯坦曾擔任已故美國總統卡特（Jimmy Carter）的顧問，與前總統拜登關係密切，拜登每年定期出席甘迺迪中心最重要的盛事甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言