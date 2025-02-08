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不滿土地政策及控以色列種族滅絕 川普砍南非金援

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國白宮今天表示，總統川普簽署行政命令削減對南非的財務援助，理由是不贊成南非的土地政策，以及在國際法院對美國盟友以色列提起種族滅絕訴訟。

路透社報導，白宮表示，未來將制訂計畫，將南非農民及其家人當作難民重新安置，且美國官員將採取措施優先提供人道援助，包括透過美國難民安置計畫（United States Refugee Admissions Program）接納與重新安置具歐洲血統的南非人（Afrikaners），這些人大多是早期荷蘭與法國移民的白人後裔。

川普在未提供證據的情況下，聲稱「南非正在沒收土地」，「某些階級的人民」受到「極惡劣」對待。生於南非的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）是川普密友，他曾說，南非白人是「種族主義所有權法」的受害者。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）上個月簽署法案，讓國家更容易因公共利益徵用土地。拉瑪佛沙表示，政府未沒收任何土地，此政策旨在消除土地所有權方面的種族差異。他還說，南非「不接受霸凌」。

美國也對南非向國際法院（International Court ofJustice）提起訴訟表達不滿；南非指控以色列涉嫌種族滅絕，因為以色列對加薩走廊發動軍事攻擊，造成數萬人死亡，引發人道危機。

以色列否認上述指控，並稱巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日發動致命攻擊，以色列須採取自衛行動。

白宮將此案視為南非對美國及其盟友採取反對立場的例子。

白宮表示，川普簽署的行政命令將解決南非的人權問題。

黑人在殖民與種族隔離時代被剝奪土地和財產權，受此影響，土地所有權在南非具有高度政治敏感性。

南非3/4的永久產權農地仍為白人地主所擁有，而白人僅占總人口約8%。根據2017年最新土地稽核結果，占總人口80%的黑人相較之下僅擁有4%永久產權農地。

以色列 南非 美國

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