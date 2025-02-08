快訊

今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

獨／太幸運！巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 路人竟獲3千「開工紅包」

曾合作《劍雨》…楊紫瓊聞大S噩耗震驚：我們失去了一顆閃耀的星星

聽新聞
0:00 / 0:00

沒在開玩笑！杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
加拿大總理杜魯多。路透
加拿大總理杜魯多。路透

加拿大總理杜魯多7日在一場商界會議上表示，美國總統川普揚言要併吞加拿大是「來真的」，因為加拿大擁有豐富的關鍵礦產資源。

衛報報導，杜魯多7日召開一場緊急商業與勞工領袖峰會，討論如何應對川普即將對所有加拿大進口產品徵收25%關稅的威脅。與此同時，川普繼續在網路上揶揄加拿大的主權，不斷稱其為「美國第51州」，並多次在談話中稱杜魯多為州長，而非總理。

杜魯多在公開發言中提到，「我認為，川普政府不僅知道我們擁有多少關鍵礦產，而且這也許就是他們不停談論併吞我們、把我們變成第51州的真正原因。」

杜魯多說，「他們非常清楚我們的資源價值，了解我們擁有什麼，也非常想從中獲益，川普認為，最簡單的方法就是直接併吞我們的國家。」

加拿大擁有豐富的綠能關鍵礦產，包括鋰、石墨、鎳、銅及鈷，並試圖將自己定位為盟國可信賴且穩定的供應商。

報導指出，川普的威脅動搖了加美關係的基石，也讓加拿大國內政治氛圍發生重大轉變，各政黨紛紛強調捍衛國家主權的重要性。

最新民調顯示，就連向來高喊想獨立的魁北克省，居民表示「非常自豪」或「驕傲」自己是加拿大人的比例，也從45%增加至58%。

加拿大 川普 杜魯多

延伸閱讀

川普成立白宮信仰辦公室 第2任期宗教色彩更濃

川普的對等關稅將衝擊哪些國家？中印最危險 台灣也恐入列

79國連署反川普制裁國際刑事法院 義大利未簽引關注

川普下周將對多國宣布對等關稅！強調日美關係友好 免施懲罰性關稅

相關新聞

川普讓中東慘了！「淨空加薩」計畫恐二度浩劫

川普就強調加薩的毀壞程度已不適合讓巴勒斯坦人居住。近日，川普在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的共同記者會中更提到要強制清空加薩，將加薩的巴勒斯坦人送往埃及、約旦等鄰國安置，甚至不排除由美國永久接管加薩，將加薩打造成中東的濱海旅遊區。

沒在開玩笑！杜魯多警告：川普想併吞加拿大是「來真的」

加拿大總理杜魯多7日在一場商界會議上表示，美國總統川普揚言要併吞加拿大是「來真的」，因為加拿大擁有豐富的關鍵礦產資源。

川普撤銷拜登的安全許可與聽取國安日報的權限 諷稱炒他魷魚

「老喬，你被炒了！」（Joe, you’re fired）。川普主持「誰是接班人」的角色上身，開除對象是前任總統拜登（J...

俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國資深國會議員說法，稱俄國總統普亭會晤美國總統川普的準備工作「已在後期階段」。...

川普成立白宮信仰辦公室 第2任期宗教色彩更濃

美國總統川普在就職典禮上表示，他已經被「上帝拯救」，如今，他似乎正以愈來愈保守、宗教色彩濃厚的政策回報這份恩典，作為他第...

再度爽約！繼習近平後 川普延後與巴拿馬總統通話

美國總統川普原定與巴拿馬總統穆里諾於當地時間7日下午通話，但由於美國國務卿魯比歐日前訪問後，國務院發布美國政府船艦以後可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。