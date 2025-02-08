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川普撤銷拜登的安全許可與聽取國安日報的權限 諷稱炒他魷魚

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
川普下令撤銷拜登的安全許可和聽取國安日報的權限。歐新社
川普下令撤銷拜登的安全許可和聽取國安日報的權限。歐新社

「老喬，你被炒了！」（Joe, you’re fired）。川普主持「誰是接班人」的角色上身，開除對象是前任總統拜登（Joe Biden）。

川普在社群平台上發文表示，82歲的拜登記性差，為了美國國家安全，他下令撤銷拜登的安全許可（ security clearance），並禁止他聽取國安日報，此舉對前總統是很大的侮辱。

2020年大選後，拜登曾以川普行為乖戾為由，不讓川普聽取國安日報，現在輪到川普報復。他說拜登已無必要接收機敏資訊，所以他下令撤銷拜登的安全許可以及聽取國安日報的權限，立即生效。

國安 川普 拜登

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