再度爽約！繼習近平後 川普延後與巴拿馬總統通話

美國總統川普原定與巴拿馬總統穆里諾於當地時間7日下午通話，但由於美國國務卿魯比歐日前訪問後，國務院發布美國政府船艦以後可以免費使用巴拿馬運河的聲明，遭到巴國駁斥。巴國外交部表示，待雙邊協調出新的時程後會向外界公布。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日公開否認美國國務院聲稱，美國政府船隻可以免費通過巴拿馬運河，並提出強烈反駁。穆里諾批評，建立在錯誤訊息基礎上的外交關係是「不能容忍的」。

美國國務院在國務卿魯比歐（Marco Rubio）結束巴拿馬訪問行程後，公開聲稱巴拿馬政府已同意不再向美國政府船隻收取通行費，為美國每年省下數以百萬計美元。這個消息讓巴拿馬政府相當訝異，表示無法接受。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，穆里諾強調總統沒有權利免除通行費，他並且援引巴拿馬運河管理局（ACP）的規定，無論是政府還是管理局本身都不能免除使用跨洋航線所繳納的通行費、費用或稅款，同時也是憲法規定的條款。