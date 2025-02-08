美24眾議員共同決議案 呼籲川普：廢一中政策、美台復交
帝芬尼（Tom Tiffany）等廿四位共和黨籍聯邦眾議員，在美國當地時間六日提出共同決議案（concurrent resolution of Congress），呼籲川普政府廢除過時、適得其反、且又不誠實的「一中政策」，並恢復與台灣的正式外交關係。
前述決議案由帝芬尼及裴利（Scott Perry）領銜，其餘廿二人中有二○○○年成立的美國國會及行政部門中國問題委員會（ＣＥＣＣ）共同主席史密斯。
該決議案也鼓勵，川普政府和台灣談判美台雙邊自貿協定（ＦＴＡ），還有支持台灣加入國際組織，並指稱一中政策已過時，無法接軌美台人民利益，未能反映七十幾年來台灣作為主權獨立國家的明確現實。
該決議案寫道，由於台灣與全球幾個國家維持外交、文化和經濟連繫，顯示台灣明確又無可爭議的獨立於中國之外，美國總統應放棄一中政策，承認台灣是獨立國家、不受中國統治，也不包括在中國領土內的客觀現實。
該決議案呼籲，美國總統應承認台灣民選政府的合法性、讓雙邊外交關係正常化並讓美台互派大使。美國總統也應取消限制美台官員正常溝通互動的機構指導方針。美國貿易代表（ＵＳＴＲ）應啟動與台灣締結ＦＴＡ的正式談判。美國總統、駐聯合國大使和其他相關官員也應採取措施，支持台灣在聯合國及其他美國參與的國際組織擁有完整會員地位。
據眾院的帝芬尼個人網頁新聞稿，六十七歲、選區在威斯康辛州的帝芬尼提到，台灣從未在中華人民共和國控制下、連一天都沒有。台灣也是自由民主獨立國家，美國政策早該反映此一不容否認的客觀事實。
帝芬尼屢屢提出類似的共同決議案，例如，他於二○二○年九月提案呼籲美國恢復與台灣的正式邦交，並終結一中政策，同時指示美國行政部門支持台灣的國際參與以及洽簽美台ＦＴＡ；他前年一月也提出類似的共同決議案。
新聞辭典／共同決議案 無法律效力
據美國聯邦參議院與康乃爾大學法學院網站資訊，國會兩院共可通過四種立法，即聯合（joint）決議案、簡單（simple）決議案、共同決議案及法案（bill）。
共同決議案是一種稱為「國會眾院決議案」（H.Con.Res.）或「國會參院決議案」（S.Con.Res.）的協議，由兩院就公共政策或國會運作的聲明進行表決，必須由兩院以相同的形式通過。
相較於聯合決議案，共同決議案未經美國總統簽署、也無須總統簽署，亦無法律效力，但也可表達國會兩院的共同意思，例如，祝賀外國國慶日或設定國會的休會日期。另一項重要用途還有對國會年度預算決議案，旨在設定國會對新財年的歲入和歲出目標。
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