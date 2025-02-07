活用與川普第1任交手經驗 中領導高層有更大戰略考量

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普和中國大陸國家主席習近平（右）的合成照。法新社
美國總統川普和中國大陸國家主席習近平（右）的合成照。法新社

美國知名期刊外交事務（Foreign Affairs）六日刊登華府智庫史汀生中心學者孫韻（Yun Sun）的專文。就美國總統川普第2任的美中貿易戰，孫韻認為北京並不像在川普第1任時反應很大，而是有更大的戰略考量。

該中心的中國項目主任孫韻寫道，中國大陸因應中美貿易戰的工具箱中有課關稅、實施出口管制、制裁美國公司、使人民幣貶值等。

孫韻提到，由於擁有與川普首任的交手經驗，中國領導高層對美國政府揚言祭出高關稅和深化美台關係均會認真看待。尤其川普第1任發生新冠肺炎疫情後，中美關係急速惡化，中國領導高層自認已體驗過最壞的局面，使川普第2任政策對北京造成的震撼效果不再。

孫韻指出，自川普去年11月當選後，北京確定他即將重返白宮，至他1月20日就任這3個月間，中國政府對內致力穩定國內經濟情勢，對外則強化外交及貿易關係。

該文中所指的更大戰略考量，則是美中競爭的進度，中國研判川普第2任的政策將自毀美國長期身為全球霸權的基礎，而中國當前的首要之務就是撐過此一難關。

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