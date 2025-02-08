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美法官下令 馬斯克插手財政部資料遇阻

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
馬斯克主導的政府效率部，遭聯邦法官下令限制取用財務部撥款系統資料的權限。（美聯社）
馬斯克主導的政府效率部，遭聯邦法官下令限制取用財務部撥款系統資料的權限。（美聯社）

美國聯邦法官六日頒布臨時禁制令，限制「特別政府雇員」馬斯克領導的政府效率部（ＤＯＧＥ）人員，取用美國財政部敏感的撥款系統資料。

聯邦地區法官克拉–科特利六日在臨時禁制令中表示，財政部官員不會提供任何存取付款紀錄，或有關財政部財政服務局撥款系統紀錄的資料。美國福斯新聞報導稱，該系統處理達九成的聯邦撥款。

這項命令是在美國司法部五日同意提出僅限兩位ＤＯＧＥ的特別政府雇員閱覽敏感紀錄的法院動議之後所頒布。

幾個聯邦政府員工工會提起訴訟，質疑ＤＯＧＥ讀取政府計畫和系統的權限。訴狀指稱新任財長貝森特讓馬斯克團隊存取財政部系統的做法不妥，可能對未經授權的對象洩漏個人財務訊息。

根據此一命令，僅馬斯克的盟友、雲計算軟體集團執行長克勞斯，以及馬斯克旗下公司的前工程師埃萊茲兩人，有權取用財政服務局的資料，但他們不能修改該程式。該命令也同時認證克、埃兩人是財政部特別政府雇員。

華爾街日報報導稱，埃萊茲曾在社群媒體發表種族主義言論，自稱是種族主義者。埃萊茲也曾在馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）和星鏈工作。

馬斯克六日在社群媒體Ｘ寫道，數十億美元的稅金撥給詐騙機構，卻仍獲財政部批准，「現在就必須停止！」若要遏止詐騙行為並讓納稅人的錢不再遭浪費，唯一辦法就是追蹤金流並使可疑交易暫停，以進行檢查。

社群媒體 美國 馬斯克

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