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日本首相石破茂閃電訪美 今會川普

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日相石破茂（右）於美東時間六日搭專機飛抵安德魯空軍基地，和接機的美國官員握手。他身後是隨行的日本外務大臣岩屋毅。（法新社）
日相石破茂（右）於美東時間六日搭專機飛抵安德魯空軍基地，和接機的美國官員握手。他身後是隨行的日本外務大臣岩屋毅。（法新社）

日本首相石破茂於美東時間六日下午飛抵華府近郊的安德魯空軍基地，預定美東時間七日上午十一時半（台灣時間八日零時卅分）在白宮會晤美國總統川普。這是兩人首度以美日領袖身分舉行高峰會，石破這次雖出訪三天（六至八日），但在華府僅停留廿四小時，可謂「鐵人」行程。

據紀錄美國總統公開行程的網站資訊，這場「川石會」包含會談和「工作午餐」餐敘，時間共約兩小時。另據日媒報導，確定會後將召開共同記者會。由於美日官員曾擔憂川普可能脫稿演出，因此一開始並未敲定是否有共同記者會。

儘管日前就有日媒報導說會後聯合聲明將載明，接下來將「構築日美關係的黃金時代」，但截至七日晚間，日媒報導指出雙方仍在以此一方向進行協調。「黃金時代」就是套用川普一月廿日就職演說中，指稱他第二任將開啟「美國的黃金時代」說法。

該聲明是否像拜登政府時的美日雙邊或多邊領袖會談會後聯合聲明，點名中國大陸在區域內咄咄逼人的行為，以及台海和平穩定重要，也備受關注。

石破此行也打算仿效遇刺身亡的前日相安倍晉三，和川普建立個人的信賴關係。外媒報導「川石會」將討論廣泛議題，包括關稅等經貿、安全、網路、人工智慧、太空及北韓，還有被美前總統拜登一月擋下的日鐵收購美鋼案，並藉此機會向國際社會展現日美同盟堅若磐石。石破還會邀川普盡快擇期訪日。

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