「一群激進瘋子」川普擬大裁員USAID至300人 僅這類員工可留下

(德國之聲中文網)《紐約時報》援引三位匿名知情人士的話稱，可以繼續留下的員工將主要是健康和人道援助領域的專家。

代表美國國際開發署工作人員權益的兩個工會周四（2月6日）對川普及其政府提起訴訟，試圖通過法院禁令阻止解雇和強制休假員工，並阻止該機構被解散。工會方面認為，解散USAID必須事先獲得國會批准。

報道還稱，USAID官員已被告知，該機構管理的大約800個獎項和合同將被取消。

數天前，川普政府已宣布，USAID在全球各地的幾乎大部分員工將被撤離，後者有30天時間返回美國。

這一舉措是川普及其億萬富翁盟友馬斯克推動的政府大幅瘦身計劃的一部分，此舉震驚了華盛頓，並引發了民主黨人和人權團體的強烈抗議。

作為美國外交政策的援助機構，USAID在大約120個國家資助健康和緊急援助項目，其中包括世界上最貧困的地區。該機構被視為美國「軟實力」的關鍵工具，尤其是在與包括中國在內的競爭對手爭奪全球影響力的過程中。

馬斯克曾稱USAID是「仇恨美國的激進左翼馬克思主義者的毒蛇窩」。川普上周也表示，該機構正由「一群激進瘋子」管理。

(綜合報導)

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