快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

「一群激進瘋子」川普擬大裁員USAID至300人 僅這類員工可留下

德國之聲／ 德國之聲
數天前，川普政府已宣布，USAID在全球各地的幾乎大部分員工將被撤離，後者有30天時間返回美國。 法新社
數天前，川普政府已宣布，USAID在全球各地的幾乎大部分員工將被撤離，後者有30天時間返回美國。 法新社

(德國之聲中文網)《紐約時報》援引三位匿名知情人士的話稱，可以繼續留下的員工將主要是健康和人道援助領域的專家

代表美國國際開發署工作人員權益的兩個工會周四（2月6日）對川普及其政府提起訴訟，試圖通過法院禁令阻止解雇和強制休假員工，並阻止該機構被解散。工會方面認為，解散USAID必須事先獲得國會批准。

報道還稱，USAID官員已被告知，該機構管理的大約800個獎項和合同將被取消。

數天前，川普政府已宣布，USAID在全球各地的幾乎大部分員工將被撤離，後者有30天時間返回美國。

這一舉措是川普及其億萬富翁盟友馬斯克推動的政府大幅瘦身計劃的一部分，此舉震驚了華盛頓，並引發了民主黨人和人權團體的強烈抗議。

作為美國外交政策的援助機構，USAID在大約120個國家資助健康和緊急援助項目，其中包括世界上最貧困的地區。該機構被視為美國「軟實力」的關鍵工具，尤其是在與包括中國在內的競爭對手爭奪全球影響力的過程中。

馬斯克曾稱USAID是「仇恨美國的激進左翼馬克思主義者的毒蛇窩」。川普上周也表示，該機構正由「一群激進瘋子」管理。

(綜合報導)

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

人權 川普 美國 馬斯克

延伸閱讀

美國領導是重返條件？川普政府考慮讓美國人出任世衛總幹事

川普恢復最大施壓政策 伊朗最高領袖：與美國談判不明智

比牛郎織女還難？普亭與川普都稱「渴望見面」 克宮揭籌備進度

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

相關新聞

俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國資深國會議員說法，稱俄國總統普亭會晤美國總統川普的準備工作「已在後期階段」。...

「一群激進瘋子」川普擬大裁員USAID至300人 僅這類員工可留下

《紐約時報》援引三位匿名知情人士的話稱，可以繼續留下的員工將主要是健康和人道援助領域的專家。

美國領導是重返條件？川普政府考慮讓美國人出任世衛總幹事

透社援引兩名知情人士以及相關文件報導，川普政府正在考慮一項針對世界衛生組織（WHO）的改革計劃，其中包括讓一名美國人擔任領導職務，以便美國繼續留在這一全球衛生機構。

昂貴政治秀…川普調度軍機遣返移民 飛印度成本比商務艙還貴

美國總統川普政府展現決心開始調度軍機遣返無證移民，這番操作看來像是精彩的政治秀卻所費不貲，據法新社分析，以近期飛抵印度的...

川普重手整飭USAID！傳陸方已有動作 分析師警告：對陸讓出勢力範圍

美國總統川普二度入主白宮後，著手大力打擊聯邦政府機構，授權億萬富豪馬斯克掌管政府效率部（DOGE）極力削減政府開支，又以...

川普擬將USAID上萬員工砍剩300人 再喊卡多項對外糧援補助

據路透社所掌握的電郵顯示，世界糧食計劃署（WFP）接獲華府指示，要求停止執行數十項由美國出資的補助。川普政府還有意將美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。