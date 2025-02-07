美國領導是重返條件？川普政府考慮讓美國人出任世衛總幹事

(德國之聲中文網)路透社援引兩名知情人士以及相關文件報導，川普政府正在考慮一項針對世界衛生組織（WHO）的改革計劃，其中包括讓一名美國人擔任領導職務，以便美國繼續留在這一全球衛生機構。

報道稱，這份文件在川普就職總統前就已經分享給其顧問。文件建議美國迅速宣布退出世衛組織，並采取「激進的新方法」來處理該機構，包括在世衛組織現任總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2027年任期結束後，推動由一名美國官員擔任該職務。

川普上任後簽署的一系列行政命令之一就是退出世衛組織。這將導致該全球衛生機構在2026年1月之前失去其最大的單一資助者。川普指責世衛組織在應對新冠疫情方面處理不當，並受到其他國家的過度影響，而世衛組織對此予以否認。

川普多次表示，如果世衛組織進行了「徹底整頓」，美國可能會重新加入，但未提供具體要求的細節。

要求世衛組織改革的提案由一位外部政策專家應川普過渡團隊的要求編寫，結論是世衛組織已成為「最混亂、最無效的聯合國機構」。

美國人領導世衛是重返條件？

文件稱，世衛組織未能執行過去20年提出的改革，導致管理和科學專業能力下降。

文件同時承認，退出世衛組織將損害美國利益，並指出，如果不進行改革，繼續留在世衛組織也同樣會損害美國利益。

文件呼籲在2025年任命一名美國特使，直接向川普和白宮匯報，以監督與世衛組織的改革談判，並為計劃中的退出做好准備。

這位特使還將推動讓一名美國官員擔任世衛組織總幹事。如果成功，將是有史以來首次由美國官員管理這個全球衛生機構。

（路透社）

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】