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昂貴政治秀…川普調度軍機遣返移民 飛印度成本比商務艙還貴

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
美國總統川普政府展現決心開始調度軍機遣返無證移民。 路透社
美國總統川普政府展現決心開始調度軍機遣返無證移民。 路透社

美國總統川普政府展現決心開始調度軍機遣返無證移民，這番操作看來像是精彩的政治秀卻所費不貲，據法新社分析，以近期飛抵印度的軍機遣返而論，費用高達100萬美元（約新台幣3278萬元）。

據美國移民暨海關執法局（ICE）2021年公布的資訊，遣返包機的費用每小時8577美元（約新台幣28萬1200元），但載運高風險移民的遣返包機費用可能更高。

至於調度美國空軍運輸機C-17執行任務，據美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）公布的文件，每小時費用2萬8562美元（約新台幣93萬6400元）。

航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，執行遣返任務的美國空軍運輸機於格林威治標準時間（GMT）3日下午1時30分，從南加州的聖地牙哥（San Diego）米拉馬陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）起飛。

向西飛往夏威夷（Hawaii）後，橫越太平洋來到菲律賓附近的呂宋海峽（Luzon Strait），行經印尼與馬來西亞之間，然後大繞彎朝南進入印度洋海域，來到位於狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）的美國空軍基地。

之後再往北飛數以千計公里於5日當地時間下午降落在印度西北部的旁遮普邦（Punjab），總計從南加州出發的整個航程歷經超過43小時。

估算返回美國空軍基地的航程，即使按最保守的飛行時間估計，飛行成本也可能超過100萬美元，相當於每個被遣返者的費用超過1萬美元。

對比搭乘美國商用客機航班從舊金山至新德里，單程機票約莫500美元，若是商務艙則是4000美元。

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