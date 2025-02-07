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這位川普提名上任的Fed理事挺穩定幣：美元儲備貨幣地位會更高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會理事沃勒。美聯社
美國聯準會理事沃勒。美聯社

美國聯準會（Fed）理事沃勒周四表示，他支持穩定幣，因為全球採用錨定美元的穩定幣，將使美元的儲備貨幣地位比現在更高，不過，穩定幣會需要一套明確的監管規則，而且愈快愈好。

穩定幣是一種特殊的虛擬貨幣，發行商通常承諾持有與代幣等值的流動資產，例如美元或美國公債。

由美國總統川普在2020年提名擔任Fed理事至今的沃勒，在大西洋理事會就支付問題進行的討論中，沒有提及貨幣政策或經濟前景，他說，如果穩定幣能使支付更快、更便宜，「我完全支持」。

他認為穩定幣能正向強化美國的支付體系，「你可能會想要有關於穩定幣的監管規則，以確保資金到位」，以及該由誰來核實背後是否有充足的抵押資產支持。

他也重申自己的觀點，即沒有必要建立可供家家戶戶使用的美國央行數位貨幣。

同時擔任聯準會支付小組委員會主席的沃勒說，民主和共和兩黨都認為數位貨幣相關立法值得推進。本周已提出一項為穩定幣建立監管框架的法案。

同日，川普媒體和科技集團表示，為六種投資產品申請商標品牌，其中包括「Truth.Fi Bitcoin Plus ETF」、「Truth.Fi Made in America ETF」和「Truth.Fi U.S. Energy Independence ETF」，這些產品的主題緊貼川普優先推動的政策，分別追蹤比特幣、美國製造業和能源業。但該公司尚未向美國證券交易委員會提交所有六種產品的申請。

川普 美國 虛擬貨幣

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