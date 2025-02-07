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蓋洛普：川普就職前 美國人對現狀不滿攀新高

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

蓋洛普（Gallup）在美國總統川普上任前所做一份年度調查顯示，美國民眾對國家現狀的不滿意度，攀至史上新高。

蓋洛普於2025年1月2至15日，以電話隨機訪問1005位18歲以上居住於全美50州及華府特區的美國成年人，抽樣誤差值正負4%，信心水準95%。

美國Axios新聞網指出，在調查的31個面向裡，美國民眾2025年1月大多數的滿意度都低於2017年1月川普第一任就職前，顯示民眾在拜登政府卸任前夕的不滿，更甚於歐巴馬政府卸任前夕。

調查顯示，川普上個月就任前，美國民眾悲觀情緒持續高漲，對國家整體現況的平均滿意度僅為38%（2017年1月川普上台前為44%），且這股下滑趨勢從2022年起就沒停過。

這份5日公布的調查結果反映美國人普遍對國家發展方向感到不滿。受訪民眾最不滿的前3名分別為國家對貧窮與無家可歸者的處理（16%滿意，80%不滿）、社會道德與倫常氛圍（22%滿意，78%不滿）、大企業的規模與影響力（25%滿意、72%不滿）。

調查所涵蓋的31個面向裡，只有5個面向受訪者滿意度高於不滿，分別為美國軍事實力（滿意度達63%）、整體生活品質（62%）、女性地位（59%）、個人透過努力工作取得成功機會（53%）、美國國內對同性戀接受度（51%）。

然而對整體生活品質感到滿意者，從2017年以來減少約18個百分點。

有17個面向是共和、民主兩黨受訪者都感悲觀與不滿，包含墮胎政策、種族關係、健保品質與生活可負擔度。

調查也呈現黨派觀點持續兩極。共和黨人認為隨川普上任前景會更加光明，而民主黨人則進一步看壞。

川普 歐巴馬 美國

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