美國和盟友涉戰爭罪遭調查 川普下令制裁ICC人員

美國總統川普今天授權，針對調查美國公民或以色列等美國盟友的國際刑事法院工作人員實施經濟和旅行制裁，川普在上一任期內也曾採取此一行動。

國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）去年11月對以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（YoavGallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。川普在尼坦雅胡訪問華府之際實施上述制裁。

目前還不清楚美國將以多快的速度公布受制裁人員的名單。

2020年川普上一任期內，華府針對時任國際刑事法院檢察官班索達（Fatou Bensouda）及其一名主要助理實施制裁，理由是國際刑事法院對駐阿富汗美軍涉戰爭罪一事進行調查。

國際刑事法院未立即回覆路透社的置評要求。

這項制裁包括凍結受制裁對象在美國的所有資產，並禁止他們和家人前往美國。

國際刑事法院有125個成員國，是常設法院，可以起訴犯下戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪以及侵略成員國領土或其國民的個人。美國、中國、俄羅斯和以色列都不是國際刑事法院成員國。

美國聯邦參議院共和黨議員曾致力推動一項立法，要對這個戰爭罪法院建立一套制裁規則。民主黨人上週成功阻止了這項法案後，川普簽署上述行政命令實施制裁。

消息人士上月向路透社透露，國際刑事法院已提前支付薪資，以保護工作人員可能遭遇美國的制裁，國際刑事法院也準備因應可能讓其陷入困難的財務限制。

國際刑事法院院長赤根智子（Tomoko Akane）去年12月警告，制裁將「迅速破壞國際刑事法院在所有情況下對案件的審理，並危及法院的存在」。