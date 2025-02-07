川普強勢改組聯邦機構 法院、國會與街頭掀反抗浪潮

美國總統川普改組聯邦機構人事與組織引發爭議，反抗力量四起。國會有民主黨議員提法案反制、連續發言30小時以拖延閣員同意權投票、法院至少有35件訴訟，華府街頭連續多天有民眾抗議。

美國聯邦機構約有230萬人，川普政府（DonaldTrump）希望裁5%至10%（或約20萬人），日前宣布一項可領8個月薪資的自願離職方案，若未達目標數，將會解僱。這項方案自宣布至6日午夜前到期，只有8天，期限前被一名法官暫時擋下。

麻州地方法院法官小喬治‧歐圖爾（George O'TooleJr.）6日指示將期限延後，直到他10日開庭審議。這項訴訟由美國政府雇員聯合會等3大工會提出，他們指控這項方案「武斷、不合法、（像是）威嚇性通牒」，也存在政府不履約的風險。

美國政府人事管理局（Office of PersonnelManagement，OPM）5日再以郵件提醒聯邦員工在期限前申請，並說，選擇留下來的員工應該要對政府「忠誠」，接受更高標準的適任要求，接受職位福利的可能調整。

路透社6日晚間報導，有超過6萬人請辭。報導也說，正在裁撤中的援外機構美國國際開發總署（USAID），原有1萬1000名員工，將留下300人。

川普上任至今已簽署至少54項行政命令，這個紀錄超過過去40年來任何總統上任100天內簽署的行政命令數目。非營利法律平台「公平社會」（JustSociety）統計，各地法院已受理35件就川普的行政命令與作為提出的訴訟。

川普簽署的行政命令中，包括取消在美出生即享公民權、凍結3兆美元的聯邦援助款支出等，近期也都被法官裁定暫緩實施。民主黨維吉尼亞洲參議員凱恩（Tim Kaine）日前在一場抗議指出，他有信心川普將輸掉5大訴訟案。

他說：「這些訴訟案在進行中，我們將接連獲勝，讓川普也感到厭煩。」

凱恩提到的5大案，除出生公民權，還包括保障聯邦員工工作權，阻止關閉美國國際開發總署；確保聯邦經費依國會撥款用途使用；防止執掌「政府效率部」的馬斯克（Elon Musk）濫權；以及挑戰川普大肆遣返移民的政策等。

而在國會，民主黨參眾兩院領袖舒默（ChuckSchumer）與傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）研擬提出「制止竊取法案」（Stop the Steal Act），旨在阻止馬斯克及他的團隊濫用財政部處理聯邦資金流向的支付系統及民眾個資。

舒默4日指出，馬斯克等人被川普政府說成是「特殊政府雇員」，他們無需揭露與政府的利益衝突，也沒有經過安全查核。這項法案將阻止他們取得相關權限。

他說，馬斯克這一小群人未經選舉產生，卻在行政部門內肆意橫行、獲取數百萬美國人的個資，「天曉得他們會怎麼利用這些資料」，不僅民眾的隱私安全受威脅，他們可能會以各種理由削減一項又一項的計畫。

舒默指出，每個人都支持改革、提升政府效率，但暗地進行卻會適得其反。這一小群人決定砍掉任何計畫時，「是否與執行者對話？是否做過研究？是否聽過另一方的意見？」這些議題應在國會公開討論，由民選的官員做最後決定。

川普以行政命令成立體制外的「政府效率部」，同時指示聯邦機關提供權限，供馬斯克團隊使用其資料。美國媒體報導，除財政部外，政府效率部也已取得國務院、人事管理局、美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的電腦系統權限。

紐約時報（The New York Times）報導，多個共和黨保守派智庫擬定為川普2.0施政藍圖的「2025計畫」（Project 2025），將美國國家海洋暨大氣總署視為刻意宣傳氣候變遷危機的推動者之一，並主張解散該機構。

「2025計畫」內容爭議性高，川普去年選舉期間，曾撇清他與該計畫有任何關係。但他簽署的行政命令，許多都與「2025計畫」的倡議相同。

川普強力展開關閉美國國際開發總署的作業後，民主黨也加大反對川普任命閣員的力道，表示若不維持美國國際開發總署，將阻止任何國務院的人事。

參議院5日排定審議白宮管理及預算局（Office ofManagement and Budget）局長提名人伏特（RussellVought）的人事案後，民主黨徹夜發言，講滿容許最長的30小時，大力反對這項任命。伏特正是「2025計畫」的關鍵人物。

參議院6日晚間表決，在共和黨全數支持下，伏特獲得53票同意過關。

在街頭上，華府也連續多日有民間團體抗議川普政府改造聯邦機構的做法。民主黨聯邦參議員華納（Mark R. Warner）對群眾說，希望他們能對任何層級的共和黨民代壓力。「只有共和黨議員也站出來，才能打破這個僵局」。