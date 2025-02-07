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川普大執法掃蕩非法移民 台灣通緝犯被捕

中央社／ 洛杉磯6日專電

美國總統川普上任之後，多個聯邦機構大執法，強力打擊非法移民，近日洛杉磯緝毒局在台灣警方的協助下，逮捕一名台灣蔡姓通緝犯，他涉及酒駕撞死2條人命、性侵幼童等刑事案件，將在未來幾週遣送回台。

川普上任之後，移民及海關執法局（ICE）大規模掃蕩非法移民，多個聯邦執法機構加入行列。美國緝毒局（DEA）與司法部（DOJ）正聯合國土安全部（DHS）及移民及海關執法局（ICE），針對非法移民展開大執法。

洛杉磯緝毒局3日在社群媒體X（前身為推特）貼出照片，稱DEA幹員逮捕一名台灣男子。根據台灣警察單位提供的資訊，這名男子涉及性侵幼童、曾因酒駕導致2人死亡。

內政部警政署在美西派有一名聯絡官，負責與美國執法機構聯繫，協助逮捕逃亡海外的台灣通緝犯。這次緝毒局逮捕的台灣通緝犯，就是透過台灣警方提供的資訊。

警政署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜向中央社記者表示，上任2年7個月以來，與美國聯邦的各個執法機構保持密切合作；隨著川普總統上任之後，對非法移民大動作執法，將會有更多逃亡的通緝犯遭到逮捕、遣送。

在外國有犯罪紀錄而逃亡到美國的非法移民，先前在拜登政府時代是移民及海關執法局（ICE）主管的業務，依據移民法將外國犯人驅逐出境，然而川普上任之後，聯邦調查局（FBI）、緝毒局和司法部等多個聯邦機構，也針對逃亡到美國的非法移民展開動作。

移民 美國 通緝

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