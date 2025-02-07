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川普又簽行政命令！制裁國際刑事法院 控非法調查美國和以色列

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普上任以來狂簽行政命令。路透
美國總統川普上任以來狂簽行政命令。路透

美國總統川普6日再簽署行政命令，制裁國際刑事法院（International Criminal Court， ICC），指責對方「針對美國及其親密盟友以色列，採取非法和毫無根據的行動」。

BBC報導，今年1月，國際刑事法院依以色列總理內唐亞胡和前國防部長加蘭特涉嫌在加薩犯下戰爭罪為由，向他們發出逮捕令，以色列予以否認，國際刑事法院當時也向一名哈瑪斯指揮官祭出逮捕令。對此，國際刑事法院表示，對任何破壞法院獨立性、完整性和公正性的企圖感到遺憾。

川普簽署的行政命令聲稱，國際刑事法院的行動開創危險先例，使美國人面臨騷擾、虐待，甚至被逮捕的危險，指控這種惡意行為威脅並侵犯到美國主權，並破壞美國政府及其盟友（包含以色列）的國安及外交工作。

白宮稍早發布的聲明也指出，國際刑事法院同時向以色列領導人和哈瑪斯指揮官發出逮捕令，只是在製造雙方「可恥的道德對等」，不只限制了以色列的自衛權，還忽視了伊朗和反以色列團體的存在。

報導提到，制裁措施將對協助國際刑事法院、調查美國公民及其盟友者，實施財務和簽證限制。此外，美國、中國、俄羅斯和以色列，都不是國際刑事法院的成員國，拒絕該機構對其官員或公民行使任何管轄權。

以色列 川普 美國公民

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