川普政府優離方案大限在即 聯邦法官暫時擋下
美國總統川普提供財務誘因讓聯邦政府公務員離職的計畫，今天遭聯邦法官暫時擋下。這場事關數以百萬計政府員工、令人憂心的混亂事件又出現轉折。
依據川普（Donald Trump）政府計畫，多達200萬名美國聯邦政府公務員必須在6日午夜最後期限前，帶著相當8個月薪資與津貼的補償金自行辭職，否則可能遭當場解雇。
美聯社報導，波士頓（Boston）的聯邦地區法院法官小喬治‧歐圖爾（George O'Toole Jr.）今天指示政府將期限往後延，直到他安排在10日下午的1場法院聽審過後。
多個工會已對這項計畫提出法律挑戰，但歐圖爾未就川普計畫的合法性表示意見，他說會在下週衡量各方主張。
川普總統所謂的「分岔路口」（Fork in the Road）計畫，是他1月20日重返白宮以來削減聯邦支出最大刀闊斧的舉措，但這項計畫究竟算不算得上「優離」方案，引起重大爭議。
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，超過4萬名聯邦勞工已依此方案申請離職。
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