川普新政府祭金融制裁 鎖定伊朗石油輸中國網絡

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國財政部今天宣布川普新政府的首個金融制裁，對象是一個被控將伊朗石油運輸至中國以資助伊朗軍事活動的「國際網絡」。

法新社報導，美國財政部在聲明中寫道，制裁措施鎖定的網絡「促成數以百萬桶計、價值數以億計美元的伊朗原油運送至中華人民共和國」。

聲明並指出，該網絡替伊朗武裝部隊參謀總部及一家被制裁的掛名公司Sepehr Energy Jahan Nama Pars代為運送石油。

美國財長班森特（Scott Bessent）表示：「伊朗政權依然著眼於利用自身石油收入，來資助本身核計畫的發展、生產致命彈道飛彈及無人飛行載具，以及支援伊朗在區域內的恐怖主義代理人團體」。

「美國致力於積極打擊伊朗取得資金從事這類邪惡活動的企圖。」

美國總統川普（Donald Trump）日前決定恢復對伊朗採取「最大施壓」政策，指控伊朗試圖發展核武。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天則表示，伊朗並未尋求發展核武，並稱「查證此事輕而易舉」。

伊朗 核武 美國

延伸閱讀

觀察站／ 川普未聚焦台灣 我互動續低調

美財長：川普未呼籲Fed降息

俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

漲不停…氣候、川普關稅接連衝擊 阿拉比卡咖啡豆衝破4美元

相關新聞

俄國會議員：普亭會川普準備工作「已在後期階段」 可能2月或3月會面

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國資深國會議員說法，稱俄國總統普亭會晤美國總統川普的準備工作「已在後期階段」。...

簽署行政命令 川普暗指林郁婷跨性別

美國總統川普五日簽署行政命令，禁止生理男性的跨性別選手參加女性運動賽事；川普還在致詞中重提去年巴黎奧運，暗指阿爾及利亞拳...

普亭川普會晤可能時間點曝 俄國議員：籌備工作近尾聲

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述一位資深國會議員的說法報導，俄國總統蒲亭會晤美國總統川普的籌備工作「接近尾聲」，兩人見面時...

不需要美軍！川普不甩全球盟邦反對 再提接管加薩計畫：獲幸福的機會

美國總統川普4日會晤以色列總理內唐亞胡後，首度宣稱美國有意接管加薩，必要時部署美軍，隔天就引來巴勒斯坦人及全球盟邦強烈反...

川普提接管加薩計畫被轟「荒謬」 印尼外交部：強烈反對

美國總統川普表示，美國計畫將住在加薩的巴勒斯坦人安置到鄰國，並「接管」加薩開發當地經濟。對此，印尼外交部表示，強烈反對任...

批WHO「混亂沒效率」 川普擬促改革：由美國人出任秘書長

據2名知情人士及路透社檢視的一份提案文件顯示，川普政府正研議推動世界衛生組織（WHO）改革，包括WHO秘書長須由美國人出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。